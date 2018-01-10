Ученые обнаружили необычные окаменелости на Марсе 2 10.01.2018, 10:15

3,845

Фото: topgear.nl

Марсоход Curiosity прислал изображения загадочных структур.

Ученые изучили первую партию материалов, которые были собраны марсоходом Curiosity в 2018 году, и обнаружили в них необычные микроскопические структуры, похожие по форме на микробов или тоннели микроскопических червей, сообщает Space.com.

"Найденные образцы очень похожи на ордовикские окаменелости, которые я изучал на Земле. Если это не окаменелости, какими геологическими процессами NASA их объяснит?", - заявил один из ученых Барри ДиГрегорио.

По словам исследователей, ширина найденных отложений составляет один-два миллиметра, а длина – пять миллиметров. Изначально они были обнаружены на черно-белых снимках и оказались достаточно интересными для того, чтобы ученые NASA отправили Curiosity за дополнительными изображениями этой местности.

Обнаруженные структуры могут оказаться тоннелями микроскопических червей

"Подобные уникальные образования мы еще не встречали – мы пока просто не знаем, что они собой представляют. Это уже заставило нас развернуть марсоход и повторно посетить это место", — заявил Ашвин Васавада, руководитель миссии Curiosity в Лаборатории реактивного движения NASA.

На данный момент исследователи NASA точно не знаю, что представляют собой обнаруженные структуры и намерены изучать их и далее.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.