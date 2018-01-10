«Взял за недорого VW Polo, а он оказался в розыске» 5 10.01.2018, 10:18

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История о том, как белорус почти лишился машины.

Одно дело узнать, что приобрел кредитную машину, числящуюся в залоге у российского банка, а затем переживать и ждать, чем все закончится. А как насчет того, чтобы купить авто и выяснить, что он числится в базе розыска РФ и у него поддельный техпаспорт? Поверьте, покупателю придется пережить множество неприятных моментов, чтобы не лишиться автомобиля, за который заплачены немалые деньги. Герой истории на сайте av.by Иван (имя изменено) не понаслышке знает об этом, но надеется, что в его случае исход может быть и положительным. Правда, поправляет, что уголовное дело по его покупке «проблемного» авто все еще продолжается, и просит об анонимности...

Как его угораздило год назад попасть в ситуацию, где белорус окажется обманутым покупателем, он вроде уже понимает, но смириться с этим не может до сих пор. В конце 2016-ого Иван, житель одного из регионов Беларуси, после того, как успешно продал свой предыдущий Peugeot 207 SW, задумался о покупке машины более свежих годов выпуска. «Ехать в Минск я изначально не хотел, начитавшись о случаях обмана и рисках нарваться на проблемный вариант, но почему-то решил, что дома будет безопаснее. На местном рынке, который работает только по воскресеньям, я нашел VW Polo 2014 года выпуска с пробегом 55 тысяч км. Ничто не предвещало беды (не было никаких повреждений, номера кузова совпадали с техпаспортом), хотя предложение было заманчивым: он продавался за $7,5 тысяч, сторговались до 7.000, тогда как среднерыночная цена колебалась в районе 8,5», — вспоминает события годичной давности нынешний владелец авто.

Иван успел поездить всего неделю, а потом машину поставили на штрафстоянку...

Машина не числилась в собственности продавца, но его «легенда» звучала для Ивана правдоподобно: друг уехал в Америку и попросил помочь продать авто. Перекупщик заверял, что беспокоиться не о чем, показывая фотографию своего товарища и ссылаясь на то, что так уж сложились обстоятельства. «В воскресенье оформили счет-справку, я расплатился, а в следующую субботу планировал ехать в МРЭО ГАИ», — комментирует он, как совершалась сделка в декабре позапрошлого года.

Спустя неделю белорус приезжает в ГАИ ставить авто на учет, а там — новогодний сюрприз: машина числится в розыске РФ (причем с июня 2016-ого). Чтобы поставить залоговое авто на учет, никаких препятствий не существует, а вот поставить и снять с учета автомобиль, находящийся в розыске, не получится, так как МРЭО обязательно проверяет это аспект. «Первая реакция — шок, я не мог поверить, что это происходит со мной, — говорит Иван. — Машину отправили на штрафстоянку, и мы сразу вышли на продавца, так как у меня остались его контактные данные. Я писал на него заявление о мошенничестве, но мне отказали в возбуждении уголовного дела».

Правоохранительным органам удалось разобраться, что ни новый владелец Polo, ни перекупщик не причастны к «криминальному прошлому» этой машины. Более того, Иван — жертва преступления, а продавец лишь один из участников в цепочке, тянущейся из РФ. Только за три недели ее перепродавали раз пять. Однако вскоре уголовное дело все-таки завели по статье 380 УК РБ «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

Расставаться с честно купленным Polo Ивану было тяжело. Конечно, поначалу ситуация выглядела для него беспросветной, но после нескольких консультаций с юристом мужчина подал заявление в суд, чтобы оспаривать право собственности на Volkswagen. С третьего заседания районный суд признал его добросовестным приобретателем. Естественно, ранее информация об обнаружении VW направлялась инициатору розыска, то есть прошлому владельцу, но стало известно, что жертва угонщиков уже получила страховое возмещение за свой автомобиль, а страховая по каким-то причинам пока не стала заниматься его возвращением.

Поскольку покупатель «чист», на днях машину ему передали на ответственное хранение, но так как, с его слов, срок давности уголовного дела длится два года, только в 2019-м он сможет на ней передвигаться в случае, если ничего не изменится. Тогда же сможет поставить авто на учет, но с ограничениями на право снять его с учета и продать. «Если честно, появился хоть какой-то свет в конце тоннеля, потому что изначально это был кошмар», — не удерживается от эмоций Иван.

Как правило, в подобных случаях даже добросовестный покупатель рискует остаться и без машины, и без денег. Но у владельца Polo теплится надежда на хороший финал, и из своей пока еще не оконченной истории он делает некоторые выводы: «Далеко не факт, что кто-то потребует вернуть угнанный автомобиль. Ведь человек уже давно получил страховые выплаты. Хотя я все равно переживаю, что страховая компания может заявить свои претензии на автомобиль. В любом случае советую всем, кто оказался в подобной ситуации, обращаться в суд за признанием себя добросовестным покупателем, это хоть какая-то гарантия защиты ваших прав».

Как сознается Иван на исходе телефонной беседы, он никогда не обращал внимания на марку VW, просто тогда сработал критерий хорошая цена/свежий год выпуска — что-то на уровне психологии, заставив напрочь забыть обо всем. Наученный горьким опытом, он зарекается впредь передавать деньги за автомобиль до переоформления. В настоящий момент белорус надеется, что исход будет для него благоприятным: вероятно, через год он поставит авто на учет, на которое будет наложено ограничение «Без права продажи». Если не вскроются обстоятельства, проливающие свет на криминальное прошлое машины, в перспективе ее зарегистрируют уже без всяких ограничений.

Поэтому ничего другого, кроме как ждать, Ивану не остается. Пусть до хеппи-энда пока еще далеко, но, как говорится, есть шансы дождаться, когда техпаспорт «очистят» от надписи «розыск, без права снятия с учета», чтобы иметь возможность спокойно ездить или впоследствии продать автомобиль. Однако в правоохранительных органах считают, что ситуация с нашим героем остается открытой: поскольку теперь автомобиль принадлежит страховой, не исключено, что через месяц или полгода представители компании захотят через суд на абсолютно законных основаниях у нового владельца машину забрать. Вряд ли она захочет терять то, что ей причитается...

По словам милиции, изначально, когда выясняется, что машина числится в базе розыска, формируется материал проверки — как правило, при назначении экспертизы в течение от 3 до 10 дней проводится проверка и принимается решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в нем. В данном случае уголовное дело завели по причине выявления поддельных документов. «По сути, есть основания изъять автомобиль для проведения экспертизы, поскольку часто видоизменяют VIN-номер. Кроме того, видя, что машина в розыске, мы обязаны обеспечить ее сохранность и наличие на случай, если инициатор розыска (полиция России, страховая компания либо физическое лицо) объявится и спросит о месте нахождения своего имущества. На практике машину передают на ответственное хранение лицу, у которого ее изъяли», — объясняют нам общий порядок действий касательно места пребывания разыскиваемого авто.

Как поясняют в милиции, есть понятие срока давности привлечения к уголовной ответственности за конкретное действие. По статье 380 УК РБ он не больше, чем срок привлечения к ответственности — около трех лет. Основание прекращения розыска — это фактическое обнаружение автомобиля. Однако нужно иметь в виду, что уголовное дело может расследоваться и 10, и 15 лет, а также может возникнуть спор на право собственности как со стороны покупателя, так и со стороны страховой. В нашем случае владелец Polo может стать полноценным собственником авто только тогда, когда страховая компания откажется инициировать вопрос об истребовании имущества.

Что касается регистрации машин, попавших в базу розыска, то, согласно Постановлению Совета Министров РБ №1849 «Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств» (п. 28), ТС, находящиеся в международном розыске, регистрируются с отметкой в свидетельстве о регистрации: "Без права снятия с учета", кроме того, в графе «Особые отметки» указывается инициатор розыска. Собственник транспортного средства письменно предупреждается о возможных последствиях эксплуатации и отчуждения. Снятие с учета таких транспортных средств запрещается. Как отмечают в милиции, на пожизненный срок.

В свою очередь эксперт — адвокат, кандидат юридических наук Улахович Илья смотрит на ситуацию со своей стороны. «Во-первых, не стоит рассчитывать на сроки давности по уголовно-правовому деянию, поскольку есть такие понятие, как «перерыв» или «приостановление» сроков давности. Кроме того, по российскому законодательству угон — преступление средней тяжести со сроком давности в 6 лет.

Что касается шансов на благоприятный исход, то здесь, как мне кажется, все очевидно: требования по поводу автомобиля не предъявят — исход благоприятный, предъявят — неблагоприятный. А совет, дабы не попасть в такую ситуацию, традиционен: проверяйте объект сделки — автомобиль (с использованием электронных баз данных, привлекайте специалистов, если требуется, проверяйте историю автомобиля), проверяйте субъект сделки — продавца/покупателя (как минимум, не стоит оформлять сделку по ксерокопии паспорта, а требовать присутствия собственника, не идти на занижение или завышение цены)», — отмечает юрист.

Напомним, рекомендуется пробивать авто по базе, которая находится в свободном доступе для жителей РФ и Беларуси. Чтобы получить информацию о машине, достаточно зайти на официальный сайт ГИБДД и перейти в раздел «проверка автомобиля». Вбив VIN-код, вы сможете проверить машину на предмет нахождения ее в розыске или иных ограничений на регистрационные действия. Но если номера успели перебить, то база в этом случае уже не поможет. Ну и, конечно же, не давайте никаких денег вперед, внимательно изучайте все документы и заключайте сделку с реальным автовладельцем.