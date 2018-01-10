Нацбанк отменил целевую покупку валюты 10.01.2018, 10:20

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Постановление от 28 декабря 2017 года вступит в силу через три месяца.

Национальный банк отменяет ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Соответствующая норма закреплена в постановлении правления Нацбанка № 538 от 28 декабря 2017 года, которое вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Постановлением утверждена новая редакция Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций, которой предусмотрено установление единообразного порядка совершения валютно-обменных операций, проводимых юрлицами и ИП на внутреннем валютном рынке.

В частности, юрлица-резиденты смогут покупать валюту по необходимости, определяемой ими самостоятельно. Не устанавливаются также сроки использования купленной иностранной валюты.

Аналогичный порядок совершения валютно-обменных операций будет действовать и для индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с новой Инструкцией при покупке иностранной валюты юрлица и ИП обязаны будут указывать код направления использования покупаемой иностранной валюты. При этом указание данных кодов будет носить исключительно статистический характер и не будет ограничивать использование приобретенной валюты по другим направлениям.

Как ранее сообщалось, целевая покупка иностранной валюты, то есть возможность предприятий и ИП купить валюту только на определенные цели (для расчетов с нерезидентами и т.п.), в Беларуси действует с 1990-х. После отмены целевой покупки предприятия и индивидуальные предприниматели смогут покупать иностранную валюту в неограниченном объеме и распоряжаться ею по своему усмотрению.