Путин – это всего лишь иллюзия 7 Дмитрий Орешкин, obozrevatel.com

10.01.2018, 10:27

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Дмитрий Орешкин

Фото: Коммерсант

Правитель РФ существует все больше «для внутреннего пользования».

Путин хочет не дать Украине стать полноценным самостоятельным государством, с эффективно работающей экономикой и государственными институтами. Для него это опасно по двум соображением. Если Украина поднимется, проведет необходимые антикоррупционные мероприятия, наладит экономику — это будет серьезный пример для российских граждан. Украина как не крути — самая близкая территория для русских. Делать вид, что ее нет, — Путину не получится. Поэтому основная задача — не дать Украине подняться любыми средствами. Идеально с точки зрения Кремля — Украину расчленить, как Россия говорит — федерализировать.

Второе – это личный имидж Путина. Вся эта история с Крымом начиналась для того, чтобы замаскировать очевидное геополитическое поражение России. Украину-то она потеряла и именно поэтому в ответ обиженный Путин оттяпал кусочек Крыма и создал иллюзию для своих избирателей в своей успешности, решительности и мачизма. Все сразу забыли про Украину, в России она сразу стала каким-то бандеро-фашистким недогосударством. За полгода с помощью тотальной пропаганды из людей могут сделать все, что угодно. А про Крым все стали говорить — «вот она замечательная победа».

Так вот личный престиж и статус Путина исходил из того, что он повел себя как военный вождь. Тут народ оказался очень податливым на такую милитаристскую риторику. Стали говорить, что мы можем повторить, мы победили Европу и можем победить ее еще раз. И другие разного образа сказки.

Да, что он по-прежнему силен и контролирует ситуацию. Но исходя из того, что реальных ресурсов у него меньше, значит, ситуацию надо переводить в сферу пропагандисткой деятельности. Рассказать об устоявшихся победах, о том, что Путина боятся и все к нему прислушиваются. Затруднить экономический рост и укрепление государства Украины. И то, и то – тесно связано с деятельностью с «ЛДНР». Теперь это серьезный тормоз, который висит на шее Украины.

Со стороны-то глядя, если убрать всякого рода патриотические сантименты, то Украине пора привыкать жить без «ЛДНР». Так же как и Молдове надо давно привыкнуть жить без Приднестровья. С тем, чтобы через 10-20 лет, стало очевидным, что оставшаяся вне влияния Путина часть страны растет и развивается эффективно. А Донбасс – деградирует. Примерно так и будет. Потому что без государственных прав и инвестиций, перспектив «ДНР» развиваться не может, а Украина может. В этом разница.

Среди украинских политиков не повернется язык сказать, что надо забыть эту территорию. Он сразу будет обвинен в дефиците патриотизма, что играет на руку Путину. И это тоже вполне предсказуемо. Так всегда бывает и везде.

Поэтому риторика будет такая – мы никогда не допустим, не согласимся, обмен довольно жесткими заявлениями и при этом хочешь-не хочешь, но надо выстраивать оборонительные структуры вдоль этой линии. Чтобы минимизировать проникновение пропаганды, диверсионных групп, всяких обстрелов с территории «ЛДНР».

Дмитрий Орешкин, obozrevatel.com