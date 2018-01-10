«Польша — страна для жизни, на минималку здесь можно спокойно прожить» 3 10.01.2018, 10:50

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Как белоруска начала все сначала в Польше.

Без посторонней поддержки Вероника переехала в Польшу и организовала там свою жизнь именно так, как ей хотелось. Об этом опыте и реальной жизни белорусских эмигрантов в Польше женщина рассказала tut.by.

— Меня зовут Вероника, мне 32, у меня два сына. Полгода назад я изменила свою жизнь — уволилась с высокооплачиваемой столичной работы, продала машину, собрала чемодан и уехала жить во Вроцлав.

Польша была моей мечтой: в моем детстве только в Польше были самые модные юбки «Ламбада», самые крутые джинсы и самые первые жвачки «Турбо», конфеты «Милка» и мороженое «Альгида».

Бабушка водила меня в костел с 4 лет и научила всем молитвам на польском языке. Тогда я даже не понимала, о чем речь — просто набор звуков и буквосочетаний — но в костеле все бабушкины «колежанки» были в восторге от способной внучки, и бабушка продолжала меня «дрессировать». (Улыбается.)

Когда я, будучи ребенком, попала в первый раз в Польшу (около 1998 года), я сама удивилась, что все понимаю и могу говорить. В доме, где нас принимали, я трогала большие комнатные цветы, включала стиральную и посудомоечную машины, собирала домашние шампиньоны, загорала на шезлонге во дворе и не могла поверить, что так бывает. Тогда я поняла, что здесь мне хорошо.

Дома я продолжала учить польский язык, ходила на службы на польском. Я даже готовилась поступать в польский университет, но, видно, смелости не хватило или время мое тогда еще не настало.

Настало оно года полтора назад, я захотела «карту поляка», записалась на курсы и разговор в Консульство, дело шло очень быстро и легко. Также прошла и беседа с консулом, и подготовка документов для детей.

Не могу сказать, что я планировала переезд, просто так сложилась ситуация: моя работа меня уже давно не радовала, родители меня поддержали, для детей это было как приключение, да и терять было особо нечего.

Польша приняла нас с первого дня, я бесконечно благодарна этой стране и этим людям!

«Младший воспринимает такую крутую школу как должное, а вот старшему есть с чем сравнить…»

Моему младшему сыну 5 лет, старшему 11. Подача документов в школу заняла полчаса! Попросили заполнить формуляр, пару анкет, принести оценки (для старшего) и фото. И все!

В Беларуси младший ходил в среднюю группу детского сада, а здесь пошел в «Зерувку» — это что-то типа нулевого класса в общеобразовательной школе. Занятия начинаются в 8.00, заканчиваются в 13.00, но есть возможность продленки с 6.30 утром и до 17.00 вечером.

За каждым классом закреплено два педагога: они просто супер, к каждому ребенку нашли подход. На уроках детки пишут «крючки», им читают сказки, много внимания уделяется поделкам и рисованию. Больше всего мне нравятся «минутки релакса», это когда пани включает музыку, а все детки ложатся на ковер и релаксируют, иногда засыпают. Для детей делают много праздников и экскурсий.

У младшего есть сложности с польским языком, но за 4 месяца он нахватался много польских слов, и теперь говорит на «смешанном» языке. В нашем классе кроме польских деток есть два ребенка из Украины, одна девочка из России и мой Антошка из Беларуси; отношение учителей ко всем одинаковое, часто внимание к «нашим» даже повышенное. Чувствуется какое-то сочувствие, сопереживание что ли.

Мой старший сын Артем в Беларуси окончил пять классов, и в Польше его приняли в шестой класс сразу. Программа несложная, проблемы только с польский языком, но, должна сказать, школа очень лояльная, нам дали пять дополнительных бесплатных занятий в неделю (2 польского языка, 2 английского и 1 математики), чтобы он быстрее адаптировался.

В Беларуси Артем увлекался биологией, естествознанием и анатомией. Конечно, он хочет всем обо всем рассказать на уроках природоведения, и когда не хватает слов, учитель ему помогает. Вообще, должна сказать, что школа больше обращает внимание на то, что интересно ученику, к чему у него больше способностей.

У детей много свободы, и инициатива приветствуется. Вот, например, у девочки Хани из 5 класса есть подруга, которая больна раком и мечтает о синтезаторе. Ханя сама предложила директору провести аукцион выпечки, а на собранные деньги купить синтезатор. Все классы в назначенный день до начала занятий принесли домашнюю выпечку и продавали ее своим же родителям или друг другу в холле школы.

Выглядело все очень забавно, торговля была очень живая, но на «мечту» насобирали! Другая девочка была очень впечатлена после посещения приюта бездомных животных, и мы неделю собирали корма для животных и одноразовые пеленки для щенков. Сопереживание и желание реально помочь — круто, что здесь это начинается со школы.

В школе нет дневников, вся система оценок (кстати, 6-балльная), объявления, замечания, личные сообщения от учителей приходят родителям в личный кабинет на специальной онлайн-платформе школы.

В школу каждый ходит со своим завтраком, а в столовой есть обеды за дополнительную плату (около 2,5 бел. рублей). Формы обязательной нет, только по государственным праздникам нужно надевать белую рубашку и темные брюки. В коридоре возле каждого класса стоят шкафчики для одежды с именами деток, у каждого ребенка есть свой ключик. Детки передеваются прямо на полу (он всегда чистый). Классы оснащены очень хорошо, все, что может понадобиться детям на уроке, есть: проектор, интерактивная доска, компьютеры, плакаты, карты, глобусы, скелеты, краски, ватманы, мольберты. Конечно, младший воспринимает такую крутую школу как должное, а вот старшему есть с чем сравнить…

«За любое повышение голоса на работе увольняют»

Должна заметить, что во Вроцлаве много возможностей для специалистов — это город IT и корпораций: куча мировых лидеров во Вроцлаве имеют свои представительства: Google, Nokia, Luxsoft, UВS, Parker, HP, 3M, DXC и др.

Работу найти не сложно, но это длительный процесс, который требует подготовки. Я начинала с труда физического: по 10−12 часов в день… Скажу честно: меня хватило на 2 недели.

Потом обратилась в компанию по подбору бухгалтеров для клиентов: после собеседования HR-специалист сказала мне, что я знаю много, но не на том языке. Мне посоветовали подтянуть польскую «бухгалтерскую» лексику на специальных курсах. Курсы были доступными, лектор — и теоретиком, и практиком (налоговым консультантом) одновременно.

Одновременно я интенсивно начала учить английский (по 4−5 часов в день онлайн), так как в большинстве корпораций язык на работе — именно английский и не ниже уровня В2.

Через две недели мне позвонили по моему резюме, задали пару вопросов на польском, пару на английском и пригласили на первый этап собеседования в компанию «UPS» на должность бухгалтера. Собеседование длилось около 3 часов: первый час на польском языке со специалистом по подбору персонала, оставшееся время с начальником отдела — на английском. Должна заметить, что на этом этапе очень важен твой «боевой» настрой, открытость и умение расположить к себе собеседника. Я прошла его успешно, мне встретились очень доброжелательные люди.

Я не могу говорить о том, чем конкретно я занимаюсь, но могу сказать, что организация труда меня в хорошем смысле потрясла. За любое повышение голоса на работе увольняют, объясняя это тем, что если ты не можешь держать под контролем свои эмоции, ты являешься потенциально опасным для коллектива. Для меня это было необычно, так как в Беларуси в конце каждого месяца я наблюдала одну и ту же картину: все топали ногами, хлопали дверями, плакали, пили валерьянку и увольнялись. (Улыбается.)

Много социальных «вкусняшек» для привлечения работников: предусмотрена возможность выбора времени начала работы в диапазоне от 7.00 до 9.00, карта MultiSport для безлимитного посещения спортивных заведений, оплата частной медицинской страховки, бесплатные чай, кофе и молоко в столовых, фрукты каждую среду, подарки на праздники и, что меня больше всего удивило, зарплата за месяц в последних числах этого самого месяца.

Белорусов я встречаю очень редко, говорят, что большинство на стройках работают, в чудовищных условиях и за небольшие по здешним меркам деньги. Несмелые мы, сказать — боимся, спросить — боимся, потребовать свое — боимся, вот нами и пользуются все кому не лень.

Соглашаемся на работу, даже толком договор не прочитав, польского не понимаем, а учить не хотим, соглашаемся работать без оформления, через какие-то «серые» схемы, через агентства по трудоустройству, которые забирают половину «кровных», а потом жалуемся и обижаемся на чужую страну.

А так Польша — страна для жизни, здесь спокойно и ровно. На минимальную зарплату здесь можно спокойно прожить, много программ для поддержки семей, я пользуюсь одной из них Rodzina 500+. Ежемесячная выплата по программе составляет 500 злотых (чуть больше, чем 140 долларов) на каждого второго и последующих детей в семье (до достижения ими возраста 18 лет), независимо от дохода семьи.

Претендовать на эту помощь могут не только граждане Польши, но и иностранцы с постоянным или временным видом на жительство. Для оформления мне понадобился всего один визит и минимальный пакет документов.

«Молодые женщины здесь выглядят не так ухоженно, как старшее поколение»

Отношение к женщинам здесь очень обходительное: при встрече приветствуют и улыбаются, пропускают вперед, открывают дверь, помогают с тяжелыми сумками. Если пани с коляской заходит в автобус, ей сразу стараются помочь и освободить место для коляски. Для меня это было немного непривычно после Минска, где не всегда место в автобусе с ребенком на руках уступят, а что уже говорить про маму с коляской.

Мне очень нравится наблюдать здесь за парами в возрасте: часто я вижу их просто гуляющими в парках или в магазинах «на закупах», или на центральной площади Вроцлава. Они такие милые, эти пани, очень опрятно одеты, аккуратные прически, украшения, парфюм «а-ля Пани Валевска», яркий маникюр, очки… И рядом с ней ее пан — дедушка, состоявшийся мужчина, который на нее насмотреться не может, держит ее бережно за руку, и они о чем-то спокойно беседуют.

Женщины помоложе, как правило, себе уделяют меньше времени и внимания. Они всегда на бегу: то с коляской, то с собакой, то с покупками, то со всем этим вместе. Выглядят они менее ухоженными, чем старшее поколение! Должна отметить, что здесь нет такого культа одежды и моды, как в Беларуси. Каждый выбирает то, что удобно, нечасто встречаешь женщин на каблуках, с броским макияжем и «при полном параде».

Одна моя знакомая из Украины сказала, что по такой зиме, как здесь, свою «норочку» даже и показать некому, а то они (!) здесь и меха нормального не видели — ходят в «чебурашках». Я смеялась, потому что это чистая правда. Меха натурального и я здесь ни разу не видела — ни шубы, ни даже опушку на воротнике куртки. Но это вовсе не по причине недостатка денег, просто, по мнению поляков, это не имеет смысла и не слишком этично.

Молодые польки внешне очень уступают нашим девушкам, по моему мнению. Из того, что я вижу каждый день: у большинства из них очень-очень проблемная кожа и редкие, тонкие волосы (далеко не всегда чистые), они едят фастфуд, пьют газировку или кофе, смотрят блогеров и стараются их копировать. Юбки-платья не носят, волосы — в пучок, рваные джинсы, кеды, рюкзак, бесформенные куртки, шапки, безразмерные платки-накидки, варежки.

Ребята говорят, что таким девушкам не нужны цветы, свидания, прогулки — они «странные».

Польские мужчины часто выглядят более ухоженными и модными, чем их подруги: очень следят за собой и своей внешностью, одежду подбирают со вкусом, волосы всегда уложены аккуратно.