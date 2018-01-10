В Красноярске мужчина вез детей в багажнике, чтобы показать новогоднюю елку 3 10.01.2018, 11:03

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Фото: ngs.ru

Водителя оштрафовали.

Инспекторы ДПС задержали в Красноярске водителя легковой иномарки, который вез в багажнике машины детей, чтобы показать им городскую елку, сообщает сайт ria.ru со ссылкой на краевой главк МВД.

По данным полиции, инцидент произошел на улице Одесской.

"Экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota Caldina. В салоне транспортного средства находились трое взрослых и двое детей до пяти лет. Когда автоинспекторы попросили водителя открыть багажник, он начал заметно нервничать. Оказалось, что в багажном отделении автомобилист перевозил еще двоих детей. Мужчина пояснил, что таким способом он хотел отвезти членов своей семьи на елочный комплекс", — говорится в сообщении.

По данным МВД, водителя оштрафовали за неправильную перевозку людей, так как количество пассажиров превышало допустимую норму, а также за нарушение правил перевозки детей. Сумма штрафов составила 3,5 тысячи российских рублей.