Товарищ Ким Чен Ын резко повернул руль 5 Василий Головнин

10.01.2018, 11:11

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Ким Чен Ын

Интересы Севера и Юга на сегодняшний день тактически совпали.

Товарищ Ким Чен Ын после взрывов, угроз и ракетных пусков прошлого года с самого начала нынешнего января резко повернул руль в сторону диалога, мира-дружбы-колбаски. Как невольный ветеран наблюдения за Пхеньяном, испытываю чувство удовлетворения - все идет по проторенной десятилетиями колее, значит, хоть что-то можно предсказывать в этом безумном мире. С другой стороны, есть такое же ощущение застарелой тоски - все одно и то же, и опять кто-то готов ловиться даже на грубо расставленные удочки.

Короче, сегодня в пограничной деревне Пханмунджом на линии разграничения между Севером и Югом Кореи после большого перерыва прошли, исторические, как полагается, переговоры двух братских государств. КНДР посылает делегацию на Зимнюю Олимпиаду! Ура! Восстановлена горячая линия связи между Сеулом и Пхеньяном! Невероятно! Предложены консультации по военной линии! Масса молний на лентах всех информационных агентств, но беда в том, что такие восторги я наблюдал уже немалое количество раз примерно с начала 90-х.

Пхеньян весь прошлый год запускал все более совершенные баллистические ракеты, рванул водородную бомбу и влип в очень плохую историю с невероятно жесткими санкциями Совбеза ООН - если их будут соблюдать, ему кранты. Это, ребята, удушение основных валютных поступлений, жесточайшее, до минимума ограничение поставок нефти, бензина и солярки.

С другой стороны имеем Сеул - там слабый, неуверенный президент, совершающий непрерывные ошибки. Главная мечта - красиво провести Зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Даже временное примирение с КНДР - гарантия, что товарищ Ким не сорвет это мероприятие какими-нибудь прицельными пусками ракет. Короче, интересы Севера и Юга на сегодняшний день пока тактически совпали. Под скрежет зубов японцев, которые хотели бы неумолимыми санкциями дожать до конца северокорейских любителей ядерных боеголовок. И при полном параличе политики Вашингтона.

Василий Головин, «Фейсбук»