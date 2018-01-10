Что скупили граждане Беларуси в Литве?
- 10.01.2018, 11:24
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Чаще всего белорусов интересует недвижимость в Вильнюсе.
По состоянию на вторую половину 2017 года, гражданам Беларуси принадлежало 1830 объектов недвижимости в Литве. Чаще всего белорусов интересует недвижимость в Вильнюсе — здесь белорусы владеют 391 объектом недвижимости, пишет ehutimes.com.
Аналитик белорусского агентства недвижимости РиэлтБай Артем Сахаревич связывает масштабы покупки жилья в Вильнюсе гражданами Беларуси с инвестициями: «Я считаю, что сделки в Вильнюсе, скорее всего, инвестиционные. У кого-то бизнес в двух странах и нужно где-то жить. Кто-то просто хочет вложиться в более стабильный рынок, тем более, что в Литве недвижимость пошла в рост», — отмечает эксперт.
Гражданин Беларуси Константин Манкус в 2015-ом году купил квартиру в Вильнюсе. «После окончания университета остались с женой в Вильнюсе жить. Жили на съемной квартире. В мае 2015-ого купили квартиру, переехали в нее в августе. Причина простая. Пополнение в семье и решение остаться жить в Вильнюсе. В Беларусь возвращаться не планировали и пока что не планируем. Покупать жилье в Беларуси нет смысла. Для кредита нужна такая зарплата, что проще несколько лет пособирать и купить, чем за несколько лет переплатить 3-4 раза», — рассказал Константин.
Достаточно высокий процент недвижимости во владении белорусов на территории Литвы сосредоточен в приграничном Шальчининкай, а также в Рокишкисе — здесь белорусам принадлежит 211 и 154 объекта недвижимости соответственно. По мнению аналитика агентства недвижимости РиэлтБай Артема Сахаревича, сделки в Шальчининкай, Рокишкисе и по остальной территории Литвы, исключая взморье, — это так называемые визовые сделки. «Шальчининкай и остальная территория Литвы – это, скорее всего, те самые визовые сделки с убитыми квартирами», — считает аналитик. Согласно законодательству, владение недвижимостью в Литве дает гражданам третьих стран право на многократную шенгенскую визу сроком пребывания до 6 месяцев в году. В интернете можно найти ряд предложений по покупке так называемых «убитых» домов и квартир — недорогой недвижимости, часто в плохом состоянии, однако дающей основания для оформления шенгенской визы. Так, агентство BaltEstate, занимающееся продажей недвижимости для оформления виз, предлагает на своем сайте дом в Аникщяйском районе за 4 500 евро. «Эта недвижимость отлично подходит для получения годовой шенгенской мультивизы», — говорится в описании к дому. Также на сайте можно найти и другие недорогие предложения: дом в Рокишском районе за 3000 евро или пятикомнатную квартиру в Радвилишском районе — за 6 900 евро.
Однако, по словам аналитика белорусского агентства недвижимости РиэлтБай, в последнее время число таких сделок стало снижаться. «5-7 лет назад визу было сложнее делать, и покупка недвижимости сильно упрощала процедуру. Сейчас это совершенно не проблема, поэтому необходимость иметь недвижимость в Литве отпадает», — пояснил эксперт.
По словам аналитика, белорусы покупают реальную недвижимость в курортных зонах и на взморье — для семейного отдыха. Статистика это подтверждает: в Друскининском, Швенченском, Клайпедском и Палангском районах белорусам принадлежит в общей сложности 385 объектов недвижимости.
По данным департамента статистики Литвы за 2015 год, белорусам принадлежало недвижимости на 28,4 млн евро — белорусы находились на втором месте среди иностранцев, владеющих недвижимостью в Литве.
По словам аналитика белорусского агентства недвижимости РиэлтБай, сейчас сделок заключается меньше: «Я думаю, что сделок стало меньше. Цены в Литве сейчас выше, чем в Беларуси. В Вильнюсе на 20% выше, чем в Минске. Это также негативный фактор, который отталкивает покупателей. В 2013-2014 Минск был дороже Вильнюса», — рассказал аналитик РиэлтБай Артем Сахаревич.
Гражданин Беларуси Михаил Дроздов, который около двух лет назад купил коттедж на окраине Вильнюса, думает о возвращении на родину. Михаил переехал в Литву около четырех лет назад, здесь у белоруса была своя компания. Сейчас Михаил планирует вернуться в Беларусь — по его словам, построить дом в Минске на нынешний момент будет дешевле, чем в Литве. «По моему мнению, цены на жилье в Литве выше, чем в Беларуси. Плюс качество жилья и то обстоятельство, что в Литве сложно найти специалистов, которые не обманут и не завысят стоимость работ, отделки», — сказал Михаил Дроздов.
Наталия Коллегова, владелица компании «Natalex», занимающейся арендой апартаментов и домов в Литве, рассказала, что тенденция покупки беларусами недвижимости в Литве растет, но среди тех, кто планирует будущее своих детей в Европе и имеет свободными около ста тысяч евро. По словам эксперта, недвижимость в Литве покупают те, кто уже не планирует вкладываться в Беларусь. Покупка же жилья для оформления визы утратила свою популярность: около 4 лет назад посольство начало проверять пригодность для жизни купленного иностранцем жилья, и, если дом или квартира находятся в аварийном состоянии, в визе будет отказано.
|Муниципалитет
|Количество объектов недвиж.
|Процент от общ. числа
|Город Вильнюс
|391
|21,37
|Шальчининкайский р-он
|211
|11,53
|Рокишкисский р-он
|154
|8,42
|Биржайский р-он
|117
|6,39
|Друскининкай
|89
|4,86
|Швянченский р-он
|84
|4,59
|Город Паланга
|81
|4,43
|Вильнюсский р-он
|64
|3,50
|Пакруойский р-он
|56
|3,06
|Город Клайпеда
|50
|2,73
|Пасвалисский р-он
|47
|2,57
|Игналинский р-он
|47
|2,57
|Город Висагинас
|38
|2,08
|Зарасайский р-он
|37
|2,02
|Лаздияйский р-он
|36
|1,97
|Радвилишский р-он
|30
|1,64
|Акмянский р-он
|28
|1,53
|Варенский р-он
|28
|1,53
|Купишкский р-он
|25
|1,37
|Укмяргский р-он
|21
|1,15
|Город Каунас
|18
|0,98
|Йонишкский р-он
|16
|0,87
|Приенайский р-он
|16
|0,87
|Расяйняйский р-он
|14
|0,77
|Утянский р-он
|12
|0,66
|Кедайняйский р-он
|11
|0,60
|Шакяйский р-он
|10
|0,55
|Панявежский р-он
|10
|0,55
|Город Панявежис
|9
|0,49
|Аникщяйский р-он
|8
|0,44
|Город Алитус
|8
|0,44
|Юрбаркский р-он
|7
|0,38
|Йонавский р-он
|7
|0,38
|Плунгский р-он
|7
|0,38
|Алитусский р-он
|6
|0,33
|Тракайский р-он
|6
|0,33
|Город Шяуляй
|4
|0,22
|Кретингский р-он
|4
|0,22
|Город Неринга
|4
|0,22
|Город Калвария
|3
|0,16
|Клайпедский р-он
|3
|0,16
|Каунасский р-он
|2
|0,11
|Молетайский р-он
|2
|0,11
|Тяльшяйский р-он
|2
|0,11
|Таурагский р-он
|1
|0,05
|Шилутский р-он
|1
|0,05
|Город Пагегяй
|1
|0,05
|Город Электренай
|1
|0,05
|Мариапольский р-он
|1
|0,05
|Ширвинтский р-он
|1
|0,05
|Шяуляйский р-он
|1
|0,05
|Всего
|1830
|100
Источник: Государственный реестровый центр Лит. Республики