Где в городе можно будет бесплатно покататься на коньках 10.01.2018, 11:38

В Минске планируют оборудовать в общей сложности около 60 бесплатных катков и хоккейных коробок.

Заливать катки начнут при установлении первичного снежного покрова толщиной не менее 10 см и круглосуточной температуры в течение недели не выше -5 °С, чтобы грунт промерз на 5–7 см, иначе вода уйдет в землю. В администрациях районов столицы и управлении спорта и туризма Мингорисполкома рассказали сайту minsknews.by, где минчане смогут бесплатно покататься на коньках.

Заводской район

Ледовые катки:

СШ № 144 (ул. Академика Красина, 65);

СШ № 172 (ул. Охотская, 141);

в районе пересечения ул. Голодеда и Ташкентской.

Хоккейная коробка:

около СШ № 186 и 200 (ул. Алеся Бачило, 38).

Ленинский район

Катки:

СШ № 47 (ул. Фабричная, 7);

СШ 130 (ул. Я. Лучины, 16);

СШ № 153 (ул. Якубова, 62);

гимназия № 40 (ул. Янки Лучины, 40);

площадка около дома № 3 на улице Судмалиса.

Коробки:

начальная школа № 29 (ул. Солнечная, 3);

СШ № 139 (пр. Рокоссовского, 63 к. 1);

СШ № 54 (ул. Солнечная, д. 4);

площадка между СШ № 36, 118 и 134 (ул. Якубова, 36).

Московский район

Катки:

лицей № 1 (пр. Газеты «Звязда», 6а);

СШ № 205 (ул. Есенина, 125).

Коробки:

СШ № 9 (ул. Е. Гедройца, 20);

СШ № 25 (ул. Яна Чечота, 20);

гимназия № 10 (ул. Голубева, 29);

площадка около дома № 61 на пр. Газеты «Звязда».

Октябрьский район

Катки:

СШ № 30 (ул. Жуковского, 11);

СШ № 89 (ул. Пуховичская, 21);

СШ № 194 (ул. Киреева, 17, жилой район Сокол);

гимназия № 35 (ул. Л. Кижеватова, 70).

Коробки:

около дома № 51 к. 5 на ул. Казинца (возле СШ № 90).

Партизанский район

Катки:

СШ № 69 (ул. Авангардная, 42);

СШ № 223 (ул. Солтыса, 42).

Коробки:

бульвар Тракторостроителей, 4 (районная).

Первомайский район

Катки:

СШ № 84 (ул. Пономарева, 11);

СШ № 197 (ул. Городецкая, 14);

СШ № 73 (ул. Калинина, 17).

Коробки:

СШ № 61 (ул. Кирилла Туровского, 5).

Советский район

Катки:

гимназия № 6 (ул. Восточная, 40);

СШ № 27 (ул. Кропоткина, 74);

СШ № 34 (ул. Мирошниченко, 35);

СШ № 66 (ул. Широкая, 30);

СШ № 178 (ул. Восточная, 68);

СШ № 53 (ул. Леонида Беды, 9).

Коробки:

СШ № 19 (ул. Краснозвездная, 25);

БНТУ (пр. Независимости, 65);

спортплощадка (ул. Гамарника, 14).

Фрунзенский район

Катки:

СШ № 151 (ул. Одинцова, 12);

СШ № 59 (ул. Лидская, 8);

СШ № 199 (ул. Пимена Панченко, 32).

Коробки:

гимназия № 27 (ул. Янки Мавра, 10);

гимназия № 31 (ул. Мазурова, 6);

гимназия № 39 (ул. Кунцевщина, 10);

гимназия № 43 (ул. Казимировская, 5);

СШ № 41 (ул. Алеся Гаруна, 5);

СШ № 136 (ул. Данилы Сердича, 5);

около дома № 23 на улице Бурдейного.

Центральный район

Катки:

площадка возле Дворца спорта (пр. Победителей, 4а);

СШ № 35 (ул. Азизова, 6);

СШ № 95 (ул. Гая, 34).

Коробки:

СШ № 32 (ул. Камайская, 18);

стадион «Орленок» (ул. Гая, 15).

Самый крупный каток зальют в Заводском районе неподалеку от пересечения улиц Голодеда и Ташкентской, его площадь составит около 4 000 кв. м. Самая большая хоккейная коробка стоит в Ленинском районе между СШ № 36, 118 и 134. Ее площадь — около 3 150 кв. м.

Ледовые площадки будут доступны в любое время для всех желающих жителей близлежащих районов, однако стоит иметь в виду, что освещение и музыкальное сопровождение отключают в 21:00.

При школах организуют прокат коньков: бесплатно воспользоваться такой услугой смогут учащиеся при предъявлении документов, свидетельствующих о том, что они обучаются в данном учебном заведении, и их родители — при предъявлении паспорта. Для иных посетителей услуга будет оказываться на платной основе.