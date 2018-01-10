Новый глава МИД Польши назвал приоритеты ведомства 10.01.2018, 11:43

Яцек Чапутович и Витольд Ващиквский

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Во вторник Анджей Дуда назначил министром иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

София, Берлин, Нью-Йорк и Брюссель – таковы первые зарубежные визиты нового главы польской дипломатии, передает «Радио Польша».

Во вторник 9 января президент Польши Анджей Дуда назначил министром иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

«Я продолжаю политику министра Ващиковского и правительства, которое придает большое значение региональному сотрудничеству. Планы достаточно насыщенные. Сначала я хочу встретиться с Витольдом Ващиковский, от которого перейму задачи. Будет тоже встреча с внешнеполитическим ведомством. И приступаем к нормальной работе», - сказал он.

Новый министр иностранных дел Яцек Чапутович подчеркнул, что приоритетом для Польши остается сотрудничество с Европейским союзом. Об этом свидетельствует визит Матеуша Моравецкого в Брюссель.

Ранее, с 2017 года, Яцек Чапутович занимал должность заместителя министра в дипломатическом ведомстве. Политолог и профессор социальных наук начал работать в Министерстве иностранных дел в 1990 году с должности замдиректора и директора Консульского департамента. В 2006-2008 годах он был директором Департамента стратегии и планирования внешней политики.

Яцек Чапутович также является академическим лектором, специалистом в области европейских исследований и функционирования государственного управления. В 2008-2012 годах он был директором Школы государственного управления. Он также заседал в Совете государственной службы премьер-министра и Административном совете Европейского института государственного управления в Маастрихте.

С 1970-х годов он был связан с демократической оппозицией, был активным участником профсоюза «Солидарность» и Движения за свободу и мир. В 1988-1990 годах являлся членом Комитета граждан при председателе «Солидарности» Лехе Валенсе.

Яцек Чапутович родился 30 мая 1956 года. В 1986 году окончил Центральную школу планирования и статистики. Он получил звание доктора политических наук в Польской академии наук. В 2016 году удостоен звания профессора социальных наук.