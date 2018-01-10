Владелец Fiat Coupe: Дети окружают авто, принимая его за Ferrari 1 10.01.2018, 11:51

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Почему белорус срочно продает автомобиль авторской работы.

«Срочно! Просто отрываю от сердца» — с этих слов начинается объявление о продаже Fiat Coupe. Нынешний владелец на два года младше машины, однако в ретроградстве его не уличить. Да, автомобиль не молод — в качестве года выпуска фигурирует 1994-й, — но, по мнению Ивана, эта модель до сих пор выглядит весьма современно, по-спортивному. Об этом говорит и тот факт, что дети собираются вокруг припаркованного купе, чтобы сфотографироваться, — видимо, путают с Ferrari. И неспроста — к дизайну этой машины приложили руку специалисты Pininfarina, пишет onliner.by.

Ателье Pininfarina в свое время работало над внешностью Ferrari 360 Spider, 550 Barchetta, Enzo, FF и других. Конечно же, фирменный стиль наложил отпечаток на дизайн Fiat Coupe. «Шильдик» со знаменитой итальянской фамилией красуется на переднем бампере автомобиля и на центральной консоли в салоне. Несмотря на преклонные годы, купе до сих пор смотрится по-спортивному агрессивно. Такая модель при условии отличного состояния могла бы стать любимицей для фанатов машин из 80-х. При этом цена на нее далеко не заоблачная — всего $3 тысячи в эквиваленте. Но, опять-таки, решающим фактором при выборе немолодой «гонки» является состояние. Это нам и предстоит выяснить в финале сегодняшней встречи.

Авторская работа

Итак, в продаже — синий Fiat Coupe с пробегом 175 000 км родом из 1994 года. Под капотом с дополнительными креплениями — бензиновый двигатель объемом 2 литра. Коробка передач — механическая, привод — передний. Заметны следы преобразований кузова, предусмотрен и не видимый невооруженному глазу тюнинг. Например, по периметру машина обклеена виброшумоизоляцией. Установлена профессиональная музыка Alpine, усилитель, сабвуфер. Комфорт увеличен за счет кожаного салона и двухрежимного подогрева передних сидений. Потолок перетянут алькантарой, панель и центральная консоль перетянуты белой кожей, в двери встроены «подушки». Внутри — синяя подсветка, вся проводка перетянута, в бардачок выведен разъем USB. Передние и задние бамперы сделаны в единственном экземпляре, спереди установили ксенон, сзади — диодные лампы. Передние фары затонированы пленкой. Из полезных бонусов — парктроник с указанием расстояния и сигнализация с функцией остановки двигателя.

Иван говорит, что впервые увидел модель лет в 13, когда листал автомобильные журналы отца: «Еще тогда она мне понравилась и запомнилась надолго. И вот полгода назад я сумел воплотить мечту в жизнь. Помню, не успел я сесть за руль, как сразу решил: это мое. И дело даже не в спортивности машины. Я в принципе не гоняю, стараюсь не раскручивать мотор больше двух-трех тысяч оборотов. Но зато знаю: если захочу, смогу сделать многих. Когда пробовал выяснить, на что она способна, запомнил эти ощущения: при разгоне вжимает в кресло, колеса шлифуют асфальт. Мне нравится ощущение, что я могу поддать газу, когда захочу. В целом, на скоростях, что выше городских, ехать комфортнее. Низкопрофильная „резина“ делает процесс вождения еще более жестким (в придачу к и без того затянутой подвеске) — такая особенность. На трассах это незаметно. Также ширина колес влияет на расход — он может увеличиться на 2—3 литра на сотню. Похоже, именно этот процесс мы и наблюдаем».

О причинах продажи

В объявлении фигурирует полная загадок фраза «недавно лишили прав», которую и можно было бы сопоставить с основным поводом для того, чтобы найти автомобилю нового владельца. Но в беседе молодой человек обошел эту тему стороной. С его слов, срочность продажи кроется в большом расходе: «Я подбил бюджет, и выяснилось, что на заправку уходит довольно много денег. С виду машина небольшая, визуально легкая, но по техпаспорту — 1,6 тонны. Двухлитровый мотор потребляет 14 литров на сотню километров. Пару раз съездил к бабушке в Пинск (в 300 км от столицы) и обратил внимание, как уходят финансы. Путь в одну сторону обойдется почти в 50 рублей. В сравнении с экономичным Renault Megane с дизельным агрегатом, на котором я ездил прежде, это космические суммы».

Продолжая сопоставление нынешнего автомобиля с предыдущим, Иван обратил внимание еще на один нюанс — низкий клиренс. «Про бордюры нужно было забыть, но превышение в моем случае произошло не сразу, — говорит продавец. — Однажды, забыв о низком свесе, я довольно сильно зацепил передним бампером камень. К сожалению, остались трещины и стесанные следы — оба бампера пластиковые. После того случая весь месяц останавливался в полуметре от бордюра, боясь приблизиться».

«Кроме того, родители не одобрили мой выбор автомобиля, — продолжает молодой человек. — Первый вопрос от мамы: „А как в него влезет межкомнатная дверь?“ Ну, определенно, они слишком увлечены ремонтом на даче, потому я не воспринимал эту критику всерьез. Это не грузовик, а двухдверная модель „под спорт“. Помимо прочего, вместимость ограничена сабвуфером, который занимает добрую треть багажника. В конце концов, эта машина не создана для грузоперевозок. Ее нужно любить в первую очередь за красоту и динамику. В целом взрослые нейтрально реагирует на купе, а вот подростки и дети нередко фотографируются рядом — наверное, думают, что это Ferrari. Ведь фирменного значка Fiat нет, виднеется только «шильдик» с подписью «Pininfarina».

Предыдущие ремонты и диагностика

Иван уверяет, что за все полгода владения Coupe машина не доставила ему хлопот: «Обращался на СТО только чтобы починить сигнализацию и поменять масло с фильтром. Предыдущий хозяин сам работал на станции, все оперативно менял. Я ему доверяю, поэтому даже не стал трогать ГРМ после покупки».

Мы же в большей степени доверяем результатам актуальной проверки, а потому отправили Fiat на подъемник. Специалисты составили список неисправностей: «Трещина и повреждение переднего бампера справа, задние тормозные диски в плачевном состоянии, стоит заменить и передние тормозные шланги. Стучит рулевая рейка, разбита левая рулевая тяга. Следует заменить стойки стабилизатора спереди, отбойники передних амортизаторов. Есть трещина на ремне генератора, на резинках крепления глушителя. Обнаружилась течь масла ДВС. Провести компьютерную диагностику не удалось — ни один из разъемов не „ответил“ на сигнал прибора».