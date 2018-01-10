Ученые заявили об уникальности Солнечной системы 1 10.01.2018, 12:05

Наша система сформирована отличным от остальных образом.

Международная группа исследователей проанализировала сотни экзопланет и выяснила, что они обладают схожими размерами в рамках одной системы. Это отличает их от планет Солнечной системы, у которых довольно сильная разбежка в габаритах относительно друг друга. Ученые предположили, что наша система сформирована отличным от остальных образом, сообщает phys.org.

В рамках исследования специалисты изучили 909 планет в 355 системах, которые находятся в 1—4 тысячах световых лет от Земли. Оказалось, что если одна экзопланета в системе маленькая, то другие с большой долей вероятности тоже будут небольших размеров, и наоборот.

При этом в Солнечной системе есть гиганты в лице Юпитера, Нептуна, Сатурна и Урана, которые своими размерами значительно отличаются от других планет.