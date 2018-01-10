Биньямин Нетаньяху: Израильские спецслужбы помогли предотвратить крупные теракты в Европе 10.01.2018, 12:13

Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Боевики планировали задействовать в терактах гражданскую авиацию.

Израильская разведка помогла предотвратить крупные теракты в Европе. Об этом заявил журналистам 9 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает «Гордон» со ссылкой на

The Jerusalem Post.

По его словам, благодаря информации, которую израильские спецслужбы передавали в Европу, удалось предотвратить несколько десятков терактов, в том числе и таких, в которых боевики планировали задействовать гражданскую авиацию.

Где могли быть совершены эти теракты, премьер Израиля не уточнил.

Он также сказал, что Израиль предупреждает попытки террористов ИГИЛ создать базу на Синайском полуострове.