Белорусское посольство поддержало РФ в споре с памятником Коневу в Праге 24 10.01.2018, 13:25

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Фото: Alexandra Vagner

Советский маршал участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке вторжения войск в Чехословакию.

Азербайджан, Армения, Беларусь и Казахстан поддержали протест России против установки у памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге дополнительной таблички с информацией о противоречивых фактах его биографии.

Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на чешский портал Aktualne.

Скандал вокруг монумента начался после того, как руководитель городской части Прага 6 Ондржей Коларж (Ondřej Kolář) направил в посольство России уведомительное письмо о планах установить такую ​табличку. При этом политик добавил, что если российская сторона останется недовольна таким решением, то памятник можно перенести на закрытую для общественности территорию диппредставительства.

На табличке на трех языках (русском, английском и чешском) будет приведена историческая справка о роли Конева в подавлении антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.

Сообщается, что послы Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана 4 января направили совместное письмо в адрес министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого, в котором выступили против планов властей Праги 6. Они назвали планы в деле размещения дополнительной таблички «попыткой переписать историю». В МИД Чехии подтвердили получение письма и пообещали дать ответ в ближайшее время.

В свою очередь Ондржея Колара удивило недовольство России и постсоветских стран.

«Я не понимаю, почему кого-то задевают попытки исправить грехи прошлого. Памятник был установлен в 1980 году и воспринимался как жест нормализации отношений между Чехословакией и СССР. Монумент является собственностью Праги 6. Он установлен на ее территории, городская часть тратит собственные деньги на его содержание и ремонт. Поэтому только она имеет право решать, что будет с памятником дальше», - заявил он.

По данным портала Aktualne, чешский МИД в ответном письме выразит аналогичное мнение.