Белорусское посольство поддержало РФ в споре с памятником Коневу в Праге

Белорусское посольство поддержало РФ в споре с памятником Коневу в Праге24
- 10.01.2018, 13:25
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Советский маршал участвовал в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке вторжения войск в Чехословакию.
Азербайджан, Армения, Беларусь и Казахстан поддержали протест России против установки у памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге дополнительной таблички с информацией о противоречивых фактах его биографии.
Об этом передает «Радыё Свабода» со ссылкой на чешский портал Aktualne.
Скандал вокруг монумента начался после того, как руководитель городской части Прага 6 Ондржей Коларж (Ondřej Kolář) направил в посольство России уведомительное письмо о планах установить такую табличку. При этом политик добавил, что если российская сторона останется недовольна таким решением, то памятник можно перенести на закрытую для общественности территорию диппредставительства.
На табличке на трех языках (русском, английском и чешском) будет приведена историческая справка о роли Конева в подавлении антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году.
Сообщается, что послы Азербайджана, Армении, Беларуси и Казахстана 4 января направили совместное письмо в адрес министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого, в котором выступили против планов властей Праги 6. Они назвали планы в деле размещения дополнительной таблички «попыткой переписать историю». В МИД Чехии подтвердили получение письма и пообещали дать ответ в ближайшее время.
В свою очередь Ондржея Колара удивило недовольство России и постсоветских стран.
«Я не понимаю, почему кого-то задевают попытки исправить грехи прошлого. Памятник был установлен в 1980 году и воспринимался как жест нормализации отношений между Чехословакией и СССР. Монумент является собственностью Праги 6. Он установлен на ее территории, городская часть тратит собственные деньги на его содержание и ремонт. Поэтому только она имеет право решать, что будет с памятником дальше», - заявил он.
По данным портала Aktualne, чешский МИД в ответном письме выразит аналогичное мнение.