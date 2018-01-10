«Что было с машиной в Германии — без понятия» 10.01.2018, 13:42

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Почему продают свои машины «первые и единственные» владельцы в Беларуси?

После объявления о грядущем подорожании цен на автомобили в связи с повышением таможенных пошлин с 1 июля 2011 года многие белорусы бросились в «последний вагон» и, собрав последние сбережения, ринулись за подержанными иномарками в Европу: кто-то для последующей перепродажи, кто-то — для себя.

Посетив авторынок осенью 2016 года, журналисты отметили, что предложений по «европейским» автомобилям стало меньше и в основном они заканчиваются 2011 годом выпуска, поскольку активно пригоняли машины до 2013-го. Сегодня мы бы хотели пообщаться с авторами объявлений о причинах продажи автомобилей не старше 10 лет, ввезенных из Европы и с пометкой «один владелец в Беларуси», пишет av.by.

Первым на глаза журналистам попался Mercedes-Benz CLS 2008 года. По телефону продавец рассказал, что машина была привезена для себя около 7 лет назад из Германии. Приобретался Mercedes в автохаусе и ранее принадлежал баронессе. Владелец подчеркнул, что машина точно небитая, а причиной продажи было то, что она присмотрела себе «Мерс» в новом кузове, а старый отправила на продажу.

Владелец заверил, что с момента приезда в Беларусь автомобиль всегда своевременно обслуживался, «все менялось вовремя». Из недочетов мужчина смог припомнить только негорящий поворотник на заднем правом фонаре, но отметил, что в ближайшее время решит и эту проблему. По технической части, по его словам, вопросов нет: «сел и поехал».

Цены на Mercedes-Benz CLS 2008 года в каталоге начинаются от 24 000 рублей (11 900 долларов). За купе «посвежее» — 2015 года — просят уже 118,6 тысяч рублей (59 000 у.е.).

Владелец BMW 7-Series 2008 года (как в объявлении, так и по телефону) оказался немногословен. Узнать историю приобретения авто не удалось. Он подтвердил лишь, что с 2010 года машина находится в одних руках и приобреталась не на аукционе. Для пущей уверенности продавец обозначил, что в свое время брал ее за 51 000 долларов.

Традиционно на вопрос о состоянии автомобиля прозвучал ответ, что никаких нюансов нет. Услышав голос ребенка на заднем фоне, долго мучить мужчину журналисты не стали, поверив на слово.

Цены на «семерки» 2008 года в кузове Е65 у нас начинаются от 22,1 тыс. рублей ($11 000) и доходят до 30,2 тысяч рублей ($15 000) за автомобиль «гаражного хранения», также приехавший к нам из Германии.

Узнать о седане Audi A6 2008 года удалось побольше. Как рассказал продавец, изначально машина рассматривалась для себя. «Нашел ее на одном из сайтов и поехал забрать. Оснащение, конечно, не максимальное, но все, что нужно, здесь есть. Сейчас присматриваю машину поновее», — признался владелец.

Историей А6 перед покупкой, судя по всему, единственнный хозяин в Беларуси особо интересоваться не стал: «Сейчас на кузове есть сколы на переднем бампере от камней, и, по-моему, крашено переднее крыло, но это делалось еще в Германии. Возможно, перекрасили просто в косметических целях, потому что остальное все целое». Также мужчина заверил, что, несмотря на немалый пробег, двигатель и коробка передач находятся в прекрасном состоянии. «Честно говоря, я как пригнал ее в 2012-ом, туда и не лазил. Исключительно замена масла каждые 10 тысяч км. и все», — подытожил продавец.

Самый доступный седан Audi A6 (C6) 2008 года, также из Германии и с одним владельцем, в каталоге оценивается в 21,6 тысяч рублей (10 750 у.е.). За 7-летний автомобиль придется отдать уже 34,8 тысяч рублей (17 300 долларов).

Опять же, из машин 2008 года выпуска наше внимание привлек универсал Volvo V50. Как выяснилось, приобреталась машина в Бельгии на аукционе, но переживать не стоит: «Она небитая, вся в родной краске». Углубляться в прошлое авто владелец не стал.

Рассказывать подробно по телефону об универсале продавец тоже не захотел, ограничившись традиционным «никаких проблем нет, все исправно». Но здесь же добавил, что есть нюансы по кузову, но настолько мелкие, что говорить о них лучше при личном осмотре. Видимо, по этому поводу и указано в объявлении — торг уместен.

Запримеченный журналистами вариант оказался самым доступным из универсалов 2008 года. Следующий по стоимости V50, но на год младше, оценивается в 17 500 рублей ($8 700). Максимальная на данный момент цена — 22,6 тысяч рублей (11 250 долларов) — установлена за машину 2011 года с «безаварийным прошлым», пригнанную в 2014 году из Голландии.

И, наконец, закончить поиски журналисты решили, заглянув в раздел Volkswagen. Первым на глаза попался «пятый» Golf 2008 года, правда, пригнанный из Германии после знаменитого «хапуна» 2011 года. «Машину брал у хозяина. Пробег тогда составлял 90 000 км. Честно, я не знаю, что с ней было в Германии, но в Беларуси в ДТП не попадал», — рассказал продавец.

Владелец обозначил, что есть проблемы по кузову: «Ржавчина на крыле и царапина от «доброжелателя» с двух сторон. Я не перекрашивал, чтоб не возникало лишних вопросов. По технической части глобальных проблем нет. До настоящего времени два раза менял цепь ГРМ, заменил задние амортизаторы, тормозные диски и колодки, лампочку заднего габарита тысяч 30 назад… Единственное, под замену просятся 4 сайлентблока».

Минимальная цена на Golf 5 2008 года в каталоге составляет 13,3 тысяч рублей (6 600 долларов). «Гольфы» 2009 года «в отличном состоянии» можно отыскать за 18 300 рублей (9 100 у.е.).

Судя по ответам, несмотря на то, что изначально владельцы приобретали автомобили для себя, доскональной историей обслуживания своих будущих транспортных средств они особо не интересовались. Возможно, сработал стереотип о том, что машины из-за границы обязательно находятся в идеальном состоянии. Либо на волне ажиотажа по поводу введения новых таможенных пошлин белорусы, которые уже привыкли пусть не к новым, но комфортным и качественным европейским брендам, просто побоялись, что завтра не смогут позволить себе иномарку вообще. Поэтому брали, что называется, не глядя.