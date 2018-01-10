В Финляндии открылся ледяной отель, вдохновленный «Игрой престолов» 10.01.2018, 13:57

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Желающие могут даже сыграть свадьбу в специальной ледяной часовне.

Каждую зиму в скандинавских странах начинают работу временные туристические гостиницы, собранные из ледяных блоков. В этот раз финская SnowVillage («Снежная деревня») подготовила для своих клиентов действительно необычное предложение: отель, оформленный в стиле телесериала «Игра престолов», пишет onliner.by.

SnowVillage расположена в западной части финской Лапландии по соседству с несколькими популярными лыжными курортами. Ежегодно на территории «деревни» открывается ледяной отель, и в этот раз его оформление было создано в сотрудничестве с телекомпанией HBO Nordic.

Интерьеры номеров, холла и ресторана гостиницы оформлены мотивами сериала «Игра престолов». Над кроватями нависают «белые ходоки» с яркими голубыми глазами, в вестибюле установлен выполненный изо льда «Железный трон», а над стойкой бара свернулся столь же холодный дракон. Внутри помещений держится постоянная температура в минус два — минус пять градусов, поэтому всем гостям администрация SnowVillage рекомендует потеплее одеваться. Желающие могут даже сыграть свадьбу в специальной ледяной часовне.