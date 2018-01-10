Глеб Лободенко: Встреча с Бородулиным вдохновила меня на всю жизнь 2 10.01.2018, 14:49

Глеб Лободенко

Как известный активист популяризует культуру и историю Беларуси.

На счету 31-летнего белоруса Глеба Лободенко уже много известных проектов по сохранению белорусской культуры и истории, хотя и сложно представить, что реализовать их мог один человек, без участия государства, с помощью всего нескольких соратников. Кто он - белорусский активист Глеб Лободенко, и о каких важных проектах идет речь, рассказывает dw.com.

От белорусской литературы до памятников

Самостоятельно заниматься проектами, по признанию Лободенко, он начал около семи лет назад. Сначала это было издание книг белорусских писателей без цензуры, которой они подвергались в советские времена, например, произведений классиков белорусской литературы Владимира Короткевича, Василя Быкова. Глеб рассказывает, что в каких-то случаях сам готовил книгу к изданию, а в каких-то - его задачей было организовать процесс печати и распространения.

В 2014 году совместно с Алесей Литвиновской Глеб Лободенко организовал бесплатные курсы белорусского языка "Мова нанова", которые сегодня работают в 15 городах Беларуси, и еженедельно их посещают более 700 студентов. Есть и сайт, на котором можно узнать необходимую информацию о курсах. Там же можно найти 150 бесплатных уроков. По словам Лободенко, на сайте собрана самая большая в мире медиатека по-белорусски.

Сейчас Глеб Лободенко занимается еще несколькими интересными проектами. В конце года в Минске появилась мемориальная доска в честь народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина. Инициатором был Лободенко, который участвовал в установке надмогильного памятника современному классику белорусской литературы.

В день открытия мемориальной доски активист объявил о начале сбора средств на установление памятной доски на доме народного писателя Беларуси Василя Быкова. Трудно себе представить, но необходимая сумма была собрана всего за пять дней. Глеб надеется, что памятная доска Быкова появится в Минске уже к концу этого года.

Кроме того, идет работа по созданию и установлению в Беларуси памятника известному во всем мире уроженцу страны полководцу Тадеушу Костюшко, на который уже пожертвовали деньги более 700 человек. Глеб также проводит экскурсии на белорусском языке.

Поводом к изучению истории и культуры Беларуси стало для Лободенко его знакомство с Рыгором Бородулиным, когда юноша учился в 7 классе. "Меня эта встреча поразила и вдохновила на всю жизнь. Я имел счастье быть с ним рядом почти 15 лет, и после его ухода из жизни я продолжаю делать то, на что меня вдохновил дядька Рыгор", - говорит Глеб.

Он отмечает, что начинать нужно с себя, не думая, поддержит ли тебя кто-то еще. Глеб уверен, что не нужно пытаться изменить ситуацию в стране за один день. Нужно посильно делать то, что ты можешь. "И если каждый будет руководствоваться таким принципом, то тогда в целом это будет давать значительный и очевидный результат", - убежден белорусский активист.

Глеб констатирует, что те люди, которые занимаются популяризацией культуры и истории Беларуси, уже изменили ситуацию: "Если еще 5 лет назад белорусские книжки выходили тиражом 300 экземпляров, и это была катастрофа, то сегодня они выходят уже тысячами экземпляров. Например, наш учебник "Мова нанова" вышел трехтысячным тиражом. Тиражи в общем увеличились в 10 раз". Глеб Лободенко и сам пишет стихи.

Лободенко, с удовольствием отмечает, что пока у него почти не было разочарований, связанных с его деятельностью, и планов, которые не удалось осуществить. "Наш план - популяризовать белорущину, и это план нужно делить на маленькие задачи, и тогда разочарований не будет. Вот, маленькая задача - организовать и проводить курсы, другая задача - издавать книги, вешать мемориальные доски и устанавливать памятники. И когда ты ставишь конкретную маленькую задачу и целенаправленно ее решаешь, то это и дает результат", - считает Лободенко.

Кто помоагет проектам Лободенко

Художник и поэт Алексей Марочкин называет Глеба Лободенко удивительно энергичным молодым человеком, которому удается сделать то, что он задумал, и его надо в этом поддерживать.

"Похвалюсь: когда он объявил, что собирает деньги на мемориальную доску Быкова, я сразу сделал первый взнос. Вообще все его проекты очень важны для Беларуси, и слава Богу, что у нас есть такие люди. Не толпа делает дела, а вот такие энтузиасты, личности. Мы, белорусы, начинаем понимать, что мы народ с богатой тысячелетней историей и культурой, благодаря вот таким людям, как Глеб Лободенко", - подчеркнул Марочкин.

Самое искреннее, что, по признанию Лободенко, может для него быть, это то, что они с женой Татьяной воспитывают детей (3 и 5,5 года) как "настоящих белорусов". "Для меня самые счастливые моменты, когда мои дети даже во сне разговаривают по-белорусски", - улыбается Глеб Лободенко.