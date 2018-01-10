Арина Соболенко: Я старалась бить каждый мяч изо всей силы 1 10.01.2018, 15:04

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Арина Соболенко

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Белоруска выбила из соревнований первую ракетку турнира в австралийском Хобарте - китаянку Чжан Шуай.

Сейчас все самые главные теннисные события происходят на Зеленом континенте, где идет подготовка к Открытому чемпионату Австралии. Саша Саснович свою прелюдию к «Большому шлему» провела в Брисбене, где дошла до финала, пишет kp.by.

Арина Соболенко также нас радует. В 1/8 финала турнира в Хобарте (остров Тасмания) она переиграла китаянку Чжан Шуай - 7:6, 6:4. В четвертьфинале белоруска встретится с украинкой Лесей Цуренко.

Арина по-прежнему играет в стиле «чем сильнее ударишь, тем лучше».

- Я старалась бить каждый мяч изо всей силы. Иногда мне это помогало, иногда нет. Я работаю над этим компонентом на тренировках, постоянно его совершенствую, - сказала она сайту WTA после победы над китаянкой.

За этот примитивный стиль Соболенко много критикуют, советую быть вариативней при розыгрышах, строить комбинации и менять темп матча, но пока Арина делает то, что ей лучше удается.

- Здорово, когда тебе удается обыграть двух отличных соперниц на одном турнире подряд. Это придает еще больше уверенности. Ты заканчиваешь игру и думаешь: «Когда следующий матч? Я хочу скорее вернуться на корт и обыграть еще кого-нибудь».