В дубраве под Минском спиливают столетние деревья 9 10.01.2018, 15:04

3,760

Руководство БГУ утверждает, что все идет по плану.

О том, что в дубраве возле филиала БГУ в Щемыслице идет вырубка леса, написала в «Фейсбуке» активистка зеленого движения Вика Соколова.

«Ужасно! Вырубаются дубы в памятнике природы! В больших размерах! То, что под защитой государства! Обратите внимание! Сделайте репортаж ... Давайте защитим дубраву!» - обратилась активистка к единомышленникам и приложила фото свежих пеньков и сложенных в штабеля деревьев, пишет svaboda.org.

Любимое место отдыха под угрозой?

Памятник природы «Дубрава» находится между Минской кольцевой дорогой и поселком Щемыслице на западе от Минска. Это несколько гектаров прекрасного смешанного леса, в котором более столетние дубы чередуются с большими елями. Дуброва ограждена забором, в котором есть несколько входов. На входах висят таблички с информацией, что это памятник природы, который охраняет государство. Этот лес хорошо знают несколько поколений минчан, здесь любят отдыхать семьями и большими компаниями. Действительно ли дубраве грозит уничтожение?

Журналисты посетили дубраву, чтобы увидеть то, что там происходит, своими глазами. По всему лесу в разных местах, по отдельности и группами, действительно лежат поваленные и спиленные деревья, в том числе большие дубы и ели. Около двух противоположных входов спиленные деревья сложены в штабели. Около восточного входа лежат уже обработанные, без ветвей и сучков, стволы сосен, у западного входа - стволы дубов. Судя по колеям в лесу, сюда время от времени заезжает техника, чтобы вывозить из леса то, что рухнуло от бури и было спилено человеком.

9 января журналисты встретили в лесу двух лесорубов, которые ведут эту работу.

«Мы нанятые, наш ЧУП называется «Белпластпро», кажется», - представились Иван и Александр. По словам лесорубов, у их ЧУПа договор с хозяйством «Щемыслица» и с местной пилорамой, куда отвозят спиленные деревья и где их распиливают на дрова и продают населению.

Какие деревья они валят? Иван говорит, что это исключительно поврежденные бурей деревья.

«В прошлом году после бури было не пройти, вот и началась эта работа. Постепенно лес очистили, теперь хоть можно пройти и проехать».

Журналисты обратили внимание лесорубов на то, что среди заготовленных стволов много еловых, достаточно молодых. «По-видимому, это санитарная рубка. Мы работаем по отметинам. На которых стоят метки, те и пилим», - рассказали лесорубы.

Ситуацию в «Дубраве» прокомментировал проректор БГУ Михаил Черепенников.

«То, что там происходит, нельзя назвать рубкой или заготовкой леса. Да, там убираются деревья после бури, наводится порядок, идет также санитарная вырубка елей, так как это дубрава. Но дубы - только поваленные бурей или поврежденные. Это делает наше унитарное предприятие, изыскательское хозяйство «Щемыслица». Все документы, которые позволяют проводить эти работы, есть. Неужели вы думаете, что в БГУ занимаются тем, что намеренно уничтожает этот лес?», - сказал проректор БГУ.

Активисты экологических организаций пока не вмешиваются в ситуацию.

«Пока у нас нет сигналов от местных жителей, что там происходит что-то вопреки закону, и потому мы не вмешиваемся. Но будем следить», - отреагировали на сигнал активистки Вики Соколовой в экологической организации «Зеленая сеть».