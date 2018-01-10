У берегов Китая взорвался танкер с нефтью 10.01.2018, 15:51

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Фото: Xinhua / Sipa USA / Scanpix / LETA

Танкер горел на протяжении четырех дней.

Об этом в среду, 10 января, сообщает «Новое время» со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел после того, как спасательные бригады попытались использовать пену для тушения пожара на танкере.

Спасатели были вынуждены отойти на безопасное расстояние после взрыва.

Напомним, танкер Санчи перевозил нефть из Ирана в Южную Корею.

В ночь на воскресенье, 7 января, в Восточно-Китайском море танкер столкнулся с грузовым судном Гонконга CF Crystal. В результате аварии танкер загорелся.

На борту Санчи находилось 136 000 тонн токсичного конденсата, сверхлегкой версии сырой нефти.

В Восточно-Китайском море возникла угроза экологической катастрофы из-за утечки нефти из танкера.

До сих пор продолжается поиск 31 человека с борта танкера. Спасатели нашли одного из членов экипажа Санчи мертвым.