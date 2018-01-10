На даче жительницы Барановичей в начале января выросла редиска 3 10.01.2018, 15:57

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Вырывать и пробовать овощи семья не стала – оставили расти на огороде.

Жительница Барановичей Елена Богданова обнаружила овощ у себя на даче в деревне Медведичи Ляховичского района, пишет intex-press.by.

Как рассказала Елена Богданова, они с супругом на новогодние праздники поехали проверить, все ли в порядке у них на даче в деревне Медведичи. Осматривая огород, женщина заметила несколько зеленых листочков. Оказалось, что в январе на огороде у Елены выросла редиска.

– Прямо к новогоднему столу свежие овощи. Что нам подснежники? У нас в Беларуси, вон, редиска из-под снега проклевывается, – смеется женщина.

Фото: Елена Богданова

Елена говорит, что высадила редиску еще летом, но она не взошла. Зимой же на огороде выросло 5 растений. Вырывать и пробовать овощи семья не стала – оставили расти на огороде. Елена связывает такую аномалию с теплой и дождливой зимой.

Это не первая сезонная аномалия в этом году. В начале января на даче у жительницы Барановичей Ольги Шавко зацвел куст роз.