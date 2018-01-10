Глава райисполкома «объяснил», зачем ему Nissan за $25 тысяч 27 10.01.2018, 16:00

12,528

В Пружанском райисполкоме обновили автопарк.

В прошлом сентябре Пружанский райисполком обзавелся новым Nissan Qashqai за 51,6 тыс. рублей. На этом автомобиле сейчас ездит глава исполкома, сообщает onliner.by.

Одна из жительниц города написала обращение в Комитет госконтроля. «У главы района есть и другие автомобили, неужели на них нельзя было поездить еще какое-то время, а детям купить автобус?» — задается вопросом горожанка.

— Я просила разъяснить мне необходимость покупки Nissan Qashqai 2017 года выпуска за бюджетные деньги. Особенно если учитывать, что у председателя исполкома есть в наличии и другие автомобили, — объясняет женщина. — Также непонятно, почему выбор сделали в пользу Nissan, а не собираемого в Беларуси Geely. Но больше всего возмущает тот факт, что у детей-инвалидов, которым нужны занятия в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, нет регулярного переоборудованного автобуса, а также есть проблемы с транспортом у специалистов социально-педагогического центра.

Письмо жительницы Пружан Комитет госконтроля направил в исполком. Там ответили, что Nissan Qashqai куплен с соблюдением законодательства Беларуси через сайт госзакупок. Интересно, что райисполком заказал автомобиль в одной из топовых и дорогих комплектаций. Как правило, физические лица берут комплектацию подешевле. К примеру, самый дешевый автомобиль этой марки на нашей «Автобарахолке» стоит от 33 775 рублей.

— Автомобиль Nissan Qashqai производства Российской Федерации по своим характеристикам имеет полный привод, что является одним из условий его эксплуатации по различным типам дорог, — отмечается в письме, которое пришло жительнице Пружан. — С учетом того факта, что основная часть дорог района имеет гравийное и грунтовое покрытие, основанием для покупки автомобиля послужила его высокая проходимость. Высокая посадка автомобиля позволяет добираться в отдаленные населенные пункты района и контролировать ход сельскохозяйственных и полевых работ на местах. На дату объявления закупки данного автомобиля и его аналога предложений по другим моделям не поступало.

Что касается автобуса для детей-инвалидов, то у Пружанского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации есть ГАЗ-32213 2015 года выпуска стандартной комплектации, которая далеко не совсем удобна для перевозки детей-инвалидов. Пружанский райисполком в прошлом году отправлял заявку на специальный автобус по программе Банка развития. Но получил отказ (всего же по программе «Школьный автобус» на деньги банка развития купили всего 15 автобусов для инвалидов). Сейчас исполком отправил ходатайство уже в управление образования, спорта и туризма облисполкома.

К слову, на сайте официального продавца автомобилей ГАЗ специальный оборудованный микроавтобус для перевозки инвалидов стоит от 45,78 до 57,75 тыс. белорусских рублей в эквиваленте.

Как объяснил оnliner.by сам председатель Пружанского райисполкома Михаил Крейдич, срок амортизации его прошлого автомобиля уже вышел.

— Для председателя райисполкома срок амортизации автомобиля составляет шесть лет, а мы ее эксплуатировали восемь. До этого мы обновили парк, 11 автомобилей купили: заместителям председателя, председателям сельских советов. Там по 8—9 лет машинам было, — отметил Михаил Николаевич. — Старая машина — неплохая иномарка, Toyota. Но сразу вам скажу, на ней доехать не везде можно было: она низкая. Заказали внедорожник Nissan Qashqai. Почему такой комплектации? Чтобы можно было и в снег и в непогоду доехать. Он надежный, долго прослужит. Никаких нарушений нет, и облисполком проверил, и госконтроль. Купили автомобиль у себя в Брестской области, чтобы в бюджет области налоги пошли, все прозрачно: на сайте госзакупок все есть, пожалуйста, смотрите.

По словам Михаила Николаевича, старые автомобили, которые были в исполкоме, списали, какие-то детали передали другим организациям, что-то сдали на металлолом.

— Что касается микроавтобуса для детей, так там еще два года до конца амортизационного периода. Мы все эти ситуации держим на контроле. По переоборудованию, чтобы детям было удобнее, уже заявка дана. Работа ведется.