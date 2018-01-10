«И даром не берут»: какую недвижимость никак не могут продать с аукциона 3 10.01.2018, 16:26

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Три здания Лошицкой усадьбы — лидер по количеству выставлений на аукцион.

О столичных объектах недвижимости, которые никак не уйдут с аукционных торгов, рассказали в Минском городском территориальном фонде государственного имущества. Об этом пишет tut.by.

1. Три здания Лошицкой усадьбы

Лидером по количеству выставлений на аукцион — 42 раза — была группа зданий, входящих в ансамбль Лошицкого усадебно-паркового комплекса (ул. Чижевских, 17; проезд Чижевских, 5 и 6).

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

Здания, построенные в конце XIX столетия, пытались продать с 2012-го года, причем несколько раз с понижением цены лота на 80%. Поскольку памятник архитектуры так и не нашел своего покупателя, в минувшем году его передали на баланс «Мінскай спадчыны». Сейчас по объекту ведутся проектные работы.

2. Два объекта на ул. Инженерной

Незавершенное строительством незаконсервированное здание и насосная станция — оба объекта участвовали в аукционе по 24 раза.

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

— Они всегда одновременно выставлялись на торги: в 2015-м — 8 раз, в 2016-м — 10, в прошлом году — 6, причем мы понижали цену на 50%.

Увы, функциональное назначение объектов определено таким образом, что его нужно согласовывать с комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома — после утверждения в установленном порядке градостроительного проекта детального планирования территории СЭЗ «Минск» (там расположены оба здания), — рассказала начальник отдела по распоряжению государственным имуществом фонда «Минскгоримущество» Елена Борщевская. — Вообще, интерес к объектам на Инженерной, 1Л и 1/10, есть. Часто в аукционах участвуют люди, которые занимаются недвижимостью профессионально. И им прекрасно известно, что цена на нее будет понижаться, поэтому по капитальным строениям они занимают выжидательную позицию. К сведению: в начале февраля планируем выставить на торги «сладкую парочку» с улицы Инженерной в 25-й раз, теперь цену снизим на 80%. Ждем заявлений на участие в аукционе.

3. Недостроенный комплекс в Курасовщине

Незавершенные строительством объекты на ул. Корженевского, 18Б-18Б/5 выставлялись на торги 12 раз.

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

— Это комплекс из шести незавершенных незаконсервированных капитальных строений. Они размещены на земельном участке площадью 1,8573 га. До августа 2017-го мы пробовали их продать 9 раз. И вот в последний летний месяц наконец-то появился покупатель. Аукцион, на котором объект впервые выставлялся на торги за одну базовую величину, состоялся, но… Вскоре между покупателем и продавцом возникли разногласия. К сожалению, урегулировать их стороны не смогли. Поэтому в октябре по письменному заявлению продавца итоги аукциона были аннулированы. До конца года мы еще дважды пытались продать объект, но желающих больше не нашлось, — сказала собеседница.

4. Детский сад в Веснинке

Здание бывшего детского сада, расположенное на ул. Л. Украинки, 12/4, продавали 11 раз.

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

— Этому зданию 30 лет, построено оно в 1987 году. Объект имеет хорошее местоположение, и несмотря на то что выставлялся на аукцион с понижением начальной цены на 80%, покупателя так и не нашлось. Нам звонили и интересовались условиями продажи этой недвижимости, но до подачи заявления на участие в торгах дело не дошло, — отметила специалист. — Всего начиная с прошлого года мы выставляли объект на аукцион 11 раз.

Думаю, и здесь основным препятствием стала его узкая функциональная направленность. Ведь главным условием продажи здания было создание специализированного учреждения для образования и воспитания. По данному объекту также закончился срок действия решения о продаже. Сейчас балансодержатель согласовывает новые условия продажи недвижимости, после чего ее вновь ожидают торги.

5. Детский сад в Заводском районе

Здание бывшего детского сада на улице Омельянюка, 3 выставлялся на торги 7 раз.

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

— 2-этажное здание, построенное в 1959 году (общая площадь — 750,4 кв. м), впервые было выставлено на аукцион в конце 2016-го. Увы, безрезультатно. В 2017-м специалисты фонда предприняли еще 6 попыток продать эту недвижимость, причем совсем недавно, в декабре — с понижением цены на 50%. Этот шаг также не возымел действия, — рассказала Елена Борщевская. — На мой взгляд, не позволила реализовать объект его узкая функциональная направленность. Потенциальные покупатели могли использовать его только для размещения здесь дошкольного учреждения образования. Так запланировано согласно градостроительной документации.

Фото: предоставлено фондом «Минскгоримущество»

По мнению специалиста, в прошлом году срок действия решения о продаже объекта закончился. Как поступит собственник, РУП «Минскэнерго», — вновь выставит недвижимость на аукционные торги или каким-то другим образом попробует вовлечь ее в хозяйственный оборот — пока неизвестно.