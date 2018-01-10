Эстония увеличила расходы на борьбу с пропагандой 10.01.2018, 16:27

Расходы будут увеличены в 13 раз.

С 2018 года расходы Эстонии, направленные на борьбу с дезинформацией и пропагандой, будут увеличены в 13,3 раза - с 60 тысяч до 800 тысяч евро. Как пишет в среду, 10 января, газета Postimees со ссылкой на данные Государственной канцелярии Эстонии, на этом уровне бюджет для обеспечения стратегической коммуникации будет держаться не менее четырех лет, сообщает DW.

В общей сложности до 2021 года Таллин потратит на эти цели 3,26 миллиона евро. Команда специалистов по стратегической коммуникации будет увеличена с двух человек до восьми.

По словам ответственного за стратегическую коммуникацию в соответствующем бюро правительства Эстонии Мартина Яшко, до сих пор работа по борьбе с пропагандой в основном строилась на реагировании на сообщения, наносящие вред государству. Впредь же она должна быть нацелена на предотвращение потоков дезинформации.

И если раньше бюро в основном наблюдало за СМИ России, то теперь одной из задач новой команды экспертов называется получение значительно более четкой картины инфопространства зарубежных медиаканалов и соцсетей, в которых появляется информация об Эстонии. Предполагается также создать контактную сеть из зарубежных журналистов и представителей аналитических центров, интересующихся Эстонией.