Предприниматель из Борисова: ИП окончательно разуверились во власти 5 10.01.2018, 16:40

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Декрет Лукашенко №7 не принес абсолютно ничего полезного.

Декрет властей №7 «О развитии предпринимательства» не стал революционным для ИП. Документ, подписанный Лукашенко за полтора месяца со дня своего утверждения, не принес среднему и малому бизнесу ничего полезного.

За 23 лет правления Лукашенко предприниматели окончательно разуверились во власти и больше не возлагают на нее никаких надежд. Об этом рассказал «Радыё Рацыя» предприниматель из Борисова Виктор Горбачев:

- В слова Лукашенко и чиновников о том, что для предпринимателей улучшены условия ведения бизнеса, люди не верят. ИП как работали, так и работают под лозунгом: день продержаться и ночь простоять. Поэтому говорить про какое-то улучшение условий нет смысла.

Часть индивидуальных предпринимателей закрывает свой бизнес, часть переводит бизнес в другие страны. За прошлый год количество предпринимателей в Беларуси сократилось на 7 тысяч человек.