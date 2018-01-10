МАЗ закрепился в тройке лучших экипажей «Дакара» 2 10.01.2018, 16:45

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Белорусские экипажи с переменным успехом завершили четвертый этап юбилейного ралли-рейда «Дакар».

МАЗ Алексея Вишневского из-за пробитого поддона с маслом потерял несколько часов на трассе, зато экипаж Сергея Вязовича после замены надувного патрубка сумел ускориться и закрепиться в тройке сильнейших в «абсолюте», рассказали в ОАО «МАЗ», пишет ej.by.

Четвертый этап включал в себя спецучасток длиной 330 км, который оказался сложным как для гонщиков, так и для техники. Крутые каньоны и множество дюн проверили мастерство пилотов, тогда как запутанный маршрут потребовал от штурманов предельной сосредоточенности. Вдобавок практически все экипажи столкнулись с техническими проблемами на трассе.

Трудности не обошли стороной и белорусскую команду. «Буквально через километр от старта у МАЗа Сергея Вязовича сорвало надувной патрубок. Когда начали его менять, заметили, что и второй патрубок начинает надрываться. Подъехал экипаж Александра Василевского, который помог в ремонте, – пояснили в компании velcom, обеспечившей команде бесплатную мобильную связь. – После этого лидер команды принялся нагонять соперников и даже несколько раз подсел на дюнах, но обошлось без происшествий. В результате в генеральной классификации потеря времени оказалось небольшой, особенно с учетом того, что со схожими проблемами столкнулись и другие экипажи».

В результате Сергей Вязович был на финише восьмым, потратив на спецучастке 6 часов 3 минуты. Победителем этапа стал лидирующий в ралли Эдуард Николаев из «КАМАЗ-мастера», которому белорусы уступили 1 час 28 минут. В общем зачете МАЗ закрепился в тройке сильнейших с отставанием в 2 часа 22 минуты.

Серьезные проблемы возникли у экипажа Алексея Вишневского. Когда он съезжал с обрыва, то пробил поддон, из которого начало вытекать масло. Ехавший позади Сергей Вязович передал ему необходимые материалы. Однако ремонт затянулся, и организаторы не пустили 518-й экипаж на последний 26-километровый участок, из-за чего тот не взял 12 точек, за что рискует получить временной штраф. Финишировал он на 17-й строчке. Его время – 9 часов 21 минута, а отставание – 4 часа 45 минут. В общем зачете экипаж пока занимает 12-ую строчку, проигрывая лидеру гонки 5 часов 38 минут.

Александр Василевский преодолел спецучасток более размеренно, разве что не смог подняться на несколько дюн, пробил колесо и заблудился вокруг одной контрольной точки. Экипаж показал 14-е время – 7 часов 46 минут, то есть на 3 часа 11 минут отстает от лучшего результата. Такую же позицию он занимает и турнирной таблице, проигрывая камазовскому экипажу 9 часов 9 минут.

Пятый этап пройдет между перуанскими городами Сан-Хуан-де-Маркона и Арекипа. Гонщикам подготовили 266-километровый спецучасток с бескрайними песками и огромными дюнами. Ралли-заезд также обещает быть крайне изматывающим.

Белорусские гонщики участвуют в ралли-рейде «Дакар» в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером – телеком-оператор velcom. Основная цель – войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. Марафон в этом году проходит по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем большая часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.