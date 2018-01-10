Российский десантный корабль столкнулся в Эгейском море с сухогрузом 12 10.01.2018, 16:57

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Десантный корабль снабжал боеприпасами военную базу РФ Хмеймим в Сирии.

В Эгейском море произошло столкновение российского десантного корабля Ямал, который снабжает боеприпасами военную базу РФ Хмеймим в Сирии, и сухогруза Орка-2 под флагом Сьерра-Леоне.

Об этом со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ России Вячеслава Трухачева передает Интерфакс.

Как отмечается, что инцидент произошел еще 30 декабря, однако информация о нем не обнародовалась.

Вину за столкновение россияне возложили на экипаж Орка-2.