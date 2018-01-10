Беларусь заняла второе место среди стран - импортеров норвежской форели 1 10.01.2018, 17:04

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Фото: spf-fish.ru

Удивительной статистикой поделился Норвежский комитет по рыбе.

По его данным, три страны, активнее всего покупавшие норвежскую форель в прошлом году, - это Япония, Беларусь и США. Правда, конкретных цифр в отчете нет, но сама наша позиция в рейтинге уже выглядит солидно, пишет kp.by.

Правда, это не означает, что мы находимся в мировых лидерах по импорту форели. Во-первых, в Норвегии, вопреки нашим стереотипам, не так уж много этой рыбы. Тройка лидеров по производству форели в ЕС - это Дания, Франция и Италия. А значит, и экспортируют они тоже больше, чем Норвегия. А во-вторых, другие страны предпочитают покупать форель у других производителей. Например, Германия импортирует ее из Британии, а США - из Китая и Канады.

Беларусь упоминается в списке главных импортеров норвежской форели с 2014 года, когда Россия в ответ на санкции перестала закупать продукты в ЕС. Тогда мы в принципе начали закупать за границей больше товаров, например тех же овощей-фруктов, чтобы здесь их каким-нибудь образом обрабатывать (допустим, фасовать) и продавать в Россию уже под маркировкой белорусской продукции. Так ли обстоят дела с форелью? Журналисты попробовали разобраться.

Полных данных о том, как мы продавали и покупали форель в прошлом году, на данный момент нет - только за январь - октябрь. За эти десять месяцев мы ввезли из-за границы 5106 тонн форели в самых разных вариациях: свежая, охлажденная, мороженая, копченая, филе… Норвегия действительно в лидерах среди наших поставщиков, на нее пришлось 4252 тонны импорта. Остальное мы купили в основном в других скандинавских странах, США и той же России.

Экспорт же оказался куда скромнее - всего 332,5 тонны. Основной покупатель, действительно, Россия - туда Беларусь экспортировала 313 тонн форели. Остальное по чуть-чуть разошлось по другим странам: Казахстан, Грузия, Молдова, Украина…

Получается, что большая часть импортной форели все же осталась в стране - 4773,5 тонны. Серьезная цифра! Но если разделить ее на всех жителей страны, то получится, что на каждого белоруса пришлось в среднем всего по полкило. Конечно, пока это цифра без учета двух последних месяцев года, но вряд ли они серьезно повлияют на общую картину.

Кстати, статистика гласит, что среднестатистический житель страны в год потребляет около 7,2 кг рыбы и рыбных продуктов. Так что импортная форель занимает здесь совсем небольшую часть.

Что почем?

Форель мороженая с головой - 19 руб. 60 коп. (за кг)

Форель, стейк - 20 руб. 95 коп. (400 г)

Форель слабосоленая, филе - 10 руб. 35 коп. (200 г)

Форель подкопченная, филе - 16 руб. 9 коп. (300 г)

По данным одного из столичных супермаркетов