«Многие даже не доживают до пенсии» 9 10.01.2018, 17:13

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Фото носит иллюстративный характер

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусы, которым «отсрочили» выход на пенсию, рассказали о своей жизни.

С 1 января в Беларуси снова повысили пенсионный возраст. Теперь мужчины выходят на заслуженный отдых в 61 год, а женщины — в 56 лет. Жительница Бобруйска Елена, которая 20 лет отработала на гидролизном заводе, — одна из тех, кому реформа «отсрочила» выход на пенсию — на полтора года. «Мой единственный доход — зарплата сторожа в 100 рублей», — говорит Елена. Tut.by поговорил с белорусами, которым из-за пенсионной реформы пришлось повременить с выходом на заслуженный отдых.

«Так нельзя с людьми поступать. Человек должен знать, чего ожидать в будущем»

«Я была бы уже на пенсии, если бы не реформа», — рассказывает Галина Смирнова. Женщине в августе исполнилось 55 лет. В марте этого года она могла бы выйти на заслуженный отдых, но в январе в Беларуси в очередной раз подняли пенсионный возраст — на 6 месяцев. Правда, пенсию Галина все равно не получала бы, даже если бы не подняли пенсионную планку до 56 лет. Причина — ей не хватает страхового стажа, чтобы получить выплаты.

По сути, женщина могла бы устроиться на работу, чтобы доработать недостающий страховой стаж, но в реальности сделать это не получается. У Галины на руках престарелый отец, который нуждается в уходе. Единственный источник дохода — пособие в 195 рублей.

— Устроиться на работу не могу и по другой причине. Кому я нужна в 55 лет? Да и официально не возьмут: если я получаю пособие по уходу за престарелым, то не имею права быть даже ремесленником. Но мой отец не виноват в том, что он живет до сих пор, — говорит Галина.

Женщина рассказывает, что еще несколько лет назад «никак не ожидала, что попадет в такую непростую ситуацию».

— Изначально мне хватало общего стажа. Как раз было 16 лет, но вместе с учебой, декретным, уходом за престарелым. Как только приняли указ, после чего часть опыта не стали засчитывать в страховой стаж, осталось где-то десять с хвостиком. Я, конечно, ничего не просчитывала. А знакомые знали, что у них стажа хватает, поэтому могут чем-то другим заняться. Некоторые уезжали за границу, ухаживали за родителями, присматривали за внуками. А потом чуть ли не за один день все изменилось, — возмущается Галина.

Женщина уверена: в ранней пенсии нуждаются даже те белорусы, которые продолжают работать.

— Сделала такой вывод, глядя на большинство. Все-таки не зря такой возраст определили, когда человек уже теряет свою работоспособность. У меня масса близких подруг с подорванным здоровьем. Да и сама с каждым годом ощущаю, что силы уже не те, — объясняет Галина. — Много тех, кто ждал пенсии, но из-за указа не получил ее. Кто-то больной, а кому-то уехать надо или за внуками смотреть.

Женщина говорит, что повышение пенсионного возраста и увеличение страхового стажа застали ее и многих знакомых врасплох, поэтому они «вынуждены жить на минимальные средства».

— Так нельзя с людьми поступать. Человек должен знать, чего ожидать в будущем — не завтра, а через год, пять или десять. А сейчас многие люди не могут наработать пенсию и уже ничего не могут сделать. Откуда взять деньги, они тоже не знают. Нужно что-то менять, например, заставлять делать накопления или оформлять страховку. Иначе люди скоро будут просто нищенствовать на улице. Пенсии нет, а цены бешеные, — считает Галина.

По наблюдениям женщины, даже те люди, которые получают пенсию, живут стесненно.

— В стране хватает одиноких пожилых людей, которым некому помочь. Например, муж или жена умерли. Все-таки на две пенсии, хоть и маленькие, прожить проще. А одному сложно, — говорит Галина.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Пенсия не помешала бы — младшая дочь еще учится на платном»

«У меня подружка успела заскочить в последний вагон, у нее 29 декабря день рождения. Сейчас она работает и получает пенсию. Говорит: «Пока контракт продлевают, стараюсь что-то скопить, чтобы на отдых съездить», — рассказывает Наталья. А вот ей не повезло — из-за повышения пенсионного возраста придется позже выйти на заслуженный отдых и, соответственно, позже начать получать пенсию.

И больше всего Наталью беспокоит неопределенность.

— Вдруг за год, который остался до пенсии, условия опять изменятся, и я снова не получу пенсию, — говорит женщина. — Конечно, я еще работаю, но пенсионные деньги не помешали бы — младшая дочь еще учится на платном.

Сейчас Наталья трудится в ломбарде: «Случайно устроилась, ведь в предпенсионном возрасте почти никого не берут на работу». Женщина подмечает, что пенсионеры нередко заходят к ней, но «не настолько часто, как обычные люди с бесконечными кредитами».

— Пенсионеры в основном закладывают золото. Как правило, они очень ответственные, так как рассчитывают на свою пенсию. Приходят вовремя, все выкупают, потом через две недели несут обратно, потом опять выкупают. И так по кругу, — рассказывает Наталья.

Поэтому жить на пенсию женщина не собирается и планирует еще «долго работать».

— Человеку в 55 лет хочется не только кушать и платить за квартиру, хочется еще покупать вещи и путешествовать. А у нас пенсия в 330 рублей считается большой. А что такое 330 рублей? Это приговор, на такие деньги свои планы вряд ли осуществишь. А ведь наше поколение не хочет только сидеть на лавочке во дворе.

Наталья подмечает, что некоторые ее знакомые заранее спрашивают у своих детей, будут ли они давать им впоследствии деньги: «Вроде как в шутку интересуются, но понятно, что от материальной помощи не откажутся».

Но при этом женщина говорит, что некоторым пенсии все же хватает на жизнь.

— Моя мама получает 350 рублей, и это считается очень большая пенсия. Но ей ничего не надо, только лекарства купить и квартиру оплатить. Со своей пенсии половину еще может отложить. Она привыкла экономить всю жизнь, хотя я говорю: «Что ты экономишь? Поживи нормально хоть!»

Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Многие люди недовольны указом, даже молодые»

«Я лежала в больнице, и там обсуждали поднятие пенсионного возраста. Многие люди недовольны, даже молодые. Говорят, что люди уже слабеют к этому возрасту, а многие попросту не доживают до пенсии и умирают», — рассказывает Елена.

Женщина 20 лет отработала на гидролизном заводе в Бобруйске и должна была получать пенсию с апреля. Но из-за пенсионной реформы срок сместился на полтора года вперед. Сейчас Елена трудится сторожем. График — сутки через двое. «В девять вечера уходишь, в девять утра приходишь», — говорит женщина. Она получает всего 100 рублей, и это ее единственный личный доход.

— Перед пенсией людей часто сокращают, а в таком возрасте на нормальную должность невозможно устроиться. Только вахтером, уборщиком, дворником, — объясняет женщина. — Сама я еле-еле пристроилась сторожем. К тому же так получилось, что в 40 лет родила ребенка и долго была в декретном отпуске. Когда захотела вернуться, оказалось, что появилось неофициальное распоряжение — никуда не берут, если у тебя в стаже перерыв более двух лет. Просто говорят: «Извините, до свидания». Из-за этого даже ездила с мужем в Москву и работала там, — поясняет Елена.

Женщина очень ждет пенсию и радуется, что не попала в ловушку страхового стажа.

— Люди, которые оказались в таком положении, говорят, что получат только соцпенсию. А это вообще ничто, к тому же ее нужно долго ждать. А к этим годам появляется куча болезней, многие не в состоянии работать так долго, — жалуется Елена.