Как парень из Щучина делает предметы интерьера из автозапчастей 1 10.01.2018, 17:15

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Старая коробка передач от Audi 100 мастер превратил в красивый торшер, поршень — в модный настольный светильник.

Сергей Рудый живет в Новоселках (Щучинский район) и использует запчасти авто для создания уникальных и единственных в своем роде предметов интерьера, пишет onliner.by.

Сергей любил подолгу копаться под капотом своего авто, ремонтировать его, менять детали. Однажды увидел телепередачу, где показывали стол из автомобильных деталей. Необычная задумка так понравилась Сергею, что он немедля приступил к поиску материала для своего варианта.

«Вспомнил, что у знакомого валялся без дела двигатель от старого советского грузовика, — рассказывает мужчина. — Вскоре я уже работал над очисткой замасленной детали. Как оказалось, очистить до блеска старый двигатель — дело непростое. В ход пошли средства для чистки плит, очистители, окислители… Лишь спустя недели усердной работы появился тот самый долгожданный хромированный блеск. После того как привел в порядок двигатель, Сергей отыскал стекло, недостающие детали и соорудил автостол».

Стол — это далеко не единственный эксклюзивный предмет мебели в доме Рудых. Старая коробка передач от Audi 100 в руках Сергея превратилась в красивый торшер, поршень — в модный настольный светильник для сына. Своего часа дожидается игральный столик, в основе которого — автомобильное колесо. Мечта Сергея — сделать необычный стол из двигателя самолета.