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Дайвер снял на видео меняющего цвета и форму осьминога

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  • 10.01.2018, 17:33
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Благодаря этому морской обитатель хотел скрыться от преследования.

На Гавайских островах дайвер Гектор Сегвин снял меняющего цвет и форму осьминога, который старался максимально точно слиться с окружающее средой и уйти от преследования, пишет korrespondent.net.

"Осьминог из всех сил старался слиться с окружающей средой, чтобы спрятаться от меня", - прокомментировал ролик дайвер.

Известно, что осьминоги могут менять свою окраску благодаря клеткам-хроматофорам в коже. Когда осьминог испуган, то он приобретает белую окраску, а если разгневан - то красную или черную.


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