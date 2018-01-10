Подросток, спасший ребенка на Свислочи: Если долго думать — не решишься 2 10.01.2018, 17:50

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Виталий Титов считает большим совпадением, что 28 октября проходил вдоль Свислочи, когда в реке тонул ребенок.

В Минске морозно, шестнадцатилетний Виталий Титов идет вдоль Свислочи. Река у самых берегов немного схватилась льдом. Пару месяцев назад, 28 октября, было теплее: хоть и моросил дождь, но ветра не было, вспоминает для tut.by парень.

— Мы с подругой шли в торговый центр «Галерея», хотели купить поесть. Дошли до дамбы, а на мосту девушка кричит о помощи — ребенок тонет! Ну и все, я побежал к берегу, разделся, прыгнул, — рассказывает Виталик.

В реке тонул девятилетний Антон.

— И не страшно было тебе прыгать, помогать? — уточняют журналисты. — Говорят, утопающие в испуге могут утянуть за собой.

— Он не тянул, — качает головой парень. — Когда плыли, он уже был без сознания. Я даже переживал, выживет он или нет. Но потом мальчик стал покашливать — и надежда появилась.

Советов о том, как спасать утопающих, Виталий осторожно не дает, говорит — сам в этом не специалист. Но некоторые детали, как плыл с ребенком, помнит.

— Обхватил его рукой в районе груди, положил себе на грудь, его голову — на плечо и, спиной, поплыл. Дотащил до берега. Потом прохожие помогли достать мальчика на берег, уложили его и стали ждать скорую помощь. Приехали спасатели, начали ему делать искусственное дыхание, он стал шевелиться.

— Сам замерз, наверное?

— Угу. Минут десять, пока они спасали, стоял в трусах на холоде, потом ко мне мужчина из скорой подошел, сказал залезть в машину, отогреться. Потом меня в машину МЧС перевели, дали теплую одежду. А там уже я сидел, ждал, пока обо мне информацию возьмут, запишут имя-фамилию-адрес. Потом я пошел домой.

— От мамы тебе не попало?

— Почти, — смеется. — Пришел домой, а мама по телефону разговаривала как раз. Разделся, дал ей мокрую одежду, спрашиваю: «Где повесить можно, чтобы высушить?» Мама сразу: «Что случилось?» Договорила по телефону — и все внимание на меня. Я начал объяснять: она сначала немного злилась, а потом уже остыла и хвалила, говорила, что я молодец.

Папа в день, когда сын спас человека, был на даче, поэтому узнал о произошедшем только на следующий день. Привез торт и сказал Виталику, что гордится им.

— Тебе раньше людей спасать не приходилось?

— Нет, не припомню такого… Но папа мне как-то рассказывал про свои подвиги. Говорил, что кого-то из машины вытянул, когда была авария, с другом помогали. Целенаправленно мне никто не говорил: «Прыгай, если кто будет тонуть».

Виталик добавляет, что сам плавает «средне», а то, что 28 октября оказался в парке Победы у Свислочи, — совпадение.

— Оставалось бы больше поездок на проездном — мы бы доехали до торгового центра на метро — и все.

Со спасенным Антоном все хорошо: спустя две недели пребывания в больнице его выписали домой.

В свободное от спасения людей время Герой года — 2017 занимается спортом — на турнике и брусьях на школьном стадионе, бегает по вечерам. Вредных привычек нет. Учится в Минском государственном профессиональном лицее № 9 автомобилестроения на сварщика, на первом курсе. Дело ему нравится — говорит, в лицее даже лучше учиться стал, чем в школе. Отец — тоже сварщик, предприниматель.

— Я вообще с папой иногда на работу ездил, видел, как он работает со сваркой — так интерес и зародился. Вот у меня сейчас задача — надо получить специальность. Буду ли потом поступать в вуз? Не знаю пока, с математикой у меня не очень, а наверное же, и ее придется сдавать…

Виталик рассказывает, что в лицее откуда-то узнали, что он человека спас.

— Я приехал, а меня мастер завел в кабинет, на урок математики. Захожу, а там бурная реакция: все кричали, хлопали, свистели.

Потом в лицей на экскурсию приглашали спасенного Антона и его одноклассников.

Виталик отмечает, что после спасения мальчика к нему «как-то уже чересчур много внимания».

— Как считаешь, в своей массе теперь люди отзывчивые или, наоборот, безразличные?

— Я не знаю, сейчас, наверное, многие думают в первую очередь о себе.

— Если какая-то ситуация критическая происходит, это ж очень быстро надо думать…

— А если думать — тут, наверное, не решишься. Вот сейчас я думаю и не знаю, смогу ли я опять прыгнуть, если понадобится. Потому что я сейчас болею, простужен, и вода холоднее, чем в тот раз. Тогда я плыл — и очень холодная была вода, почти дышать не мог, почти на одном дыхании плыл.