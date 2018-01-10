Советский памятник благодарности в польском Щецине сдадут на металлолом 3 10.01.2018, 17:58

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В Польше продолжается процесс декоммунизации.

Элементы отделки советского Памятника благодарности, демонтированного в польском Щецине, местные власти отдадут на металлолом. Ранее их планировалось перенести на Центральное кладбище.

Об этом сообщает "Польське радіо".

Речь идет о монументе Благодарности Красной армии, построенном 67 лет назад в память о солдатах, освобождавших города Западного Поморья от фашизма.

На нем есть каменная табличка, а за монументом – металлическая сетка, переплетенная серпом, молотом и пятиконечными звездами.

Член городской администрации Щецина Паулина Лондки заявила, что от монумента не останется и следа.

"Памятник исчезнет, он будет разобран. Мы не намерены переносить его в другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а другие части утилизируются", - заявила она.