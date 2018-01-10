Минчане ночуют в очереди за дешевым жильем: На работе взял отпуск и дежурю тут 10.01.2018, 18:16

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Больше сотни людей собрались у здания УКС, чтобы купить дешевую квартиру в доме в Новинках за $780 за квадратный метр.

«Едим и ночуем тут, за продуктами ходим в круглосуточный магазин»

Строящийся дом на улице Выготского в Новинках знаком всем, кто собирается купить квартиру в столице, пишет kp.by.

Застройщик дома - УКС Центрального района - просит за жилье самую низкую цену в городе. С середины ноября приобрести квартиры там можно было по 610 - 630 долларов за квадратный метр. То есть однушка в 40 квадратов обошлась бы в $26 тысяч. Для сравнения: средняя цена на однокомнатную квартиру в Минске сейчас - $40 - 45 тысяч. Такую разбежку в цене можно объяснить не самым выгодным расположением: окраина Минска, и с домом соседствует Центр психического здоровья. Специалисты полагают, что по рыночной цене квартиры там не разошлись бы.

В середине ноября прошлого года договоры заключали на продажу 15 квартир, а в декабре - на 39. Желающих много, многие буквально ночевали под дверями УКСа, чтобы не упустить очередь.

4 января появилась очередная декларация с ценами на квартиры в этом доме, теперь стоимость квадрата начинается от 780 долларов. Таким образом, цена однушки стала около $34 тысяч (квадратный метр - $820), двушки - $50 тысяч ($780 за квадрат). Однако желающих меньше не стало, тем более на продажу выставлено аж 69 квартир.

С самого утра 10 января около здания УКСа на улице Гвардейская - под сотню людей. Стоят, укутавшись пледами, в валенках и сапогах, греются горячим чаем из термоса... Все ждут 8.30, когда УКС начнет заключать договоры на квартиры.

- У меня жена и двое детей, хотелось бы двушку. Так как квартир сегодня больше, выше шанс заполучить жилплощадь, - рассказывает Игорь. - В предыдущие разы было много людей и мало квартир. Я здесь провожу уже пятый день. Едим, ночуем тут. В круглосуточный магазин за продуктами ходим. Посмотрите, сколько машин… Я 44-й в очереди. Конечно, людей немало, ведь квартир по такой цене в Минске не найти. Вы думаете, от хорошей жизни такие очереди?

Заключение договора происходит по живой очереди, но инициативные люди сформировали свой список, и все желающие идут по порядку. Каждые два-три часа перекличка: не откликнулся - отправляешься в конец очереди.

- Перекличка у нас и день, и ночь. Раньше я был 29-м, однако отлучился минут на 20, а в это время была перекличка, и я стал 41-м, - делится с нами Анатолий. - С семьей приходим, контролируем очередь, подмениваемся. На работе взял отпуск за свой счет. А что делать, если нужна квартира?!

«Три недели мерзли ради квартиры по 820 долларов за метр»

Если в списке человека нет, пробраться вперед не получится: проход закрывают несколько крупных парней. Чтобы попасть внутрь здания, даже работникам УКСа приходится показывать удостоверения.

- Не понимаю, почему не сделать электронную очередь, не было бы бардака! - возмущается мужчина. - Все равно первые заберут, что захотят, а нам - что останется…

- Я сейчас примерно 73-я, но принципиально не буду записываться, - говорит Ирина, она в очереди последняя. - Не понимаю людей, которые с ума сходят и ночуют здесь! Я пришла к 7 утра, побуду до 9 и поеду на работу.

А вот Дмитрий свое место в начале очереди сторожил почти месяц.

- Я сейчас пятый. Да, ночевали здесь, брать отпуск не пришлось, я индивидуальный предприниматель, - говорит он. - Сейчас еще с погодой повезло, а ведь раньше был дождь! По ночам у нас были дежурства. Рассказывали, что в прошлый раз, когда была очередь, приходил парень со стремянкой, якобы сантехник. Хотел пройти туда - не пустили.

- А перекупщиков не встречали?

- Не было такого. Но когда в прошлый раз УКС продавал 39 квартир, очередь остановилась на 31-м человеке. Получается, кто-то купил не одну квартиру.

Ближе к 9.00 из здания УКСа выходят первые счастливчики, заключившие договоры на квартиру. Их встречают аплодисментами.

- Мы взяли однушку в 42 квадратных метра, - говорит мужчина. - Немного не так, как мы ожидали, три недели здесь мерзли! Обидно, что квартиру взяли дороже: раньше за метр отдали бы 610 долларов, а сейчас - 820.

Дом, на квартиры в котором была очередь, начали строить в августе 2016-го, а сдать его планируют в марте 2018-го.