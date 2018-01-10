Беларуси на Олимпиаде в Пхенчхане прогнозируют две медали 6 10.01.2018, 18:45

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Авторитетное агентство Gracenote предсказало, что Беларусь на Зимних играх завоюет две медали - серебряную и бронзовую.

Авторитетное агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпиады 2018 года в Пхенчхане и, в частности, предсказало, что Беларусь на предстоящих Зимних играх завоюет две медали — серебряную и бронзовую, передает «Прессбол».

Прогноз был составлен на основе результатов спортсменов после Олимпиады в Сочи, а также учитывая решение МОКа по поводу участия России на предстоящих Играх.

В итоге первое место в медальном зачете Gracenote занимает Германия — 40 медалей (14-12-14). Второй станет Норвегия — 37 медалей (14-11-12). Третьей — Канада, которой спрогнозировано 33 медали (7-12-14). Четвертой — США, у которых вырисовалось 29 медалей (10-10-9). Пятой — Франция, за коей зарезервировано 24 награды (9-9-6).

Беларусь со своими 2 (0-1-1) медалями в общем медальном зачете займет, по версии Gracenote, 24-е место.