Al Jazeera: Компания ICU помогла Януковичу вывести $1,5 млрд 1 10.01.2018, 18:58

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Виктор Янукович

Арабское издание рассказало, как компания ICU помогла беглому украинскому правителю вывести из страны такую огромную сумму.

Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Украины Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год. Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera, передает nv.ua.

В решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд, отмечает издание.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были "трубопроводом для выкачки денег из страны", отмечает Al Jazeera.

Вся финансовая сеть была описана как "преступное предприятие", возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация "Аппарат Курченко Сергея Витальевича". Курченко - бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом.

При этом в ICU сообщили Al Jazeera, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка "глубоко заглядывают" в сделки с облигациями, в которых она участвовала.

Сама же Валерия Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU "не видели ничего подозрительного".

Национальный банк, по ее словам, "подтвердил получение средств и финансовый мониторинг компаний-нерезидентов, поэтому у ICU не было никаких подозрений в отношении этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в НБУ полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.

В 2014 году новоназначенная глава НБУ Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.