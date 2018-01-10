Белоруса навсегда забанили в Viber 21 10.01.2018, 19:05

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Второго января парень создал группу, в которую пригласил контакты из своей записной книжки.

В редакцию Onliner.by обратился читатель Максим, который выразил желание предупредить пользователей Viber: «В один прекрасный день вас могут просто так заблокировать, отрезав от всех контактов. Просто потому, что вы разослали много новогодних поздравлений своим близким. Или создали группу и пригласили туда всех своих друзей, даже не написав в ней ни одного сообщения».

По словам Максима, второго января он создал группу, в которую пригласил контакты из своей записной книжки. Парень утверждает, что мессенджером пользуется давно, спам никогда не рассылал и подумать не мог, что приглашение своих контактов будет расцениваться как спам.

Как отметил Максим, в техподдержке Viber ему рассказали, что аккаунт заблокирован «в связи с рассылкой спама или в результате необычной деятельности». «Аккаунт был автоматически добавлен в черный список и не может быть разблокирован. Возможным выходом в данной ситуации является смена номера», — цитирует Максим переписку со службой поддержки.

Беглое изучение ситуации в сети показывает, что Максим не единственный, кто обращается в Viber с подобной проблемой. Блокировка аккаунтов за спам осуществляется не первый год, и всплески активности обычно наблюдаются в сезон праздников. По словам пользователей, их блокируют за новогодние поздравления в группах, которые система принимает за рекламную рассылку.

«Viber перекладывает проблему спама на простых пользователей, просто радикально отрубая всех подряд, вместо того, чтобы найти эффективное разумное и компромиссное решение», — возмущается Максим.

Журналист портала попросил пресс-службу компании, отвечающую за развитие и поддержку Viber, прокомментировать ситуацию. Вот что нам ответили:

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать пользовательский опыт в Viber максимально комфортным для каждого человека. В этом нам помогают и сами пользователи, заявляя о нежелательных сообщениях. Если с определенного номера производится рассылка, сообщения которой достаточное число пользователей отмечает как „Это спам“, номер подвергается постоянной блокировке. Таким образом, блокируются только аккаунты, которые были отмечены другими пользователями как рассылающие нежелательный контент.

Для обнаружения подобных случаев мы используем сложные алгоритмы, основанные на множестве различных параметров. Это исключает возможность блокировки пользователя по единственному сообщению о спаме. Аналогичный принцип применяется и к массовым приглашениям в групповые чаты.

Данный процесс описан в Условиях использования Viber. Ознакомиться с соответствующими пунктами (п. 12, п. 16) можно по ссылке».

В Viber уточнили, что рассылать предложения можно без опаски быть заблокированным. Главное — делать это правильно.

«Для праздничных поздравлений с одинаковым содержанием (или любых других сообщений, требующих оповестить нескольких пользователей об одном и том же) в Viber есть возможность создавать списки рассылок: эта функция позволяет в более комфортном режиме поздравлять друзей и близких с праздниками. Рассылки отправляются так же, как индивидуальные сообщения.

Списки рассылок — более удобная альтернатива созданию множества групп ради одного-двух сообщений. Используя их, отправитель экономит время и избавляется от необходимости пересылать сообщение каждому контакту по отдельности. При этом пользователи, у которых в списке контактов нет отправителя, не получат от него сообщение».