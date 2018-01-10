Вместо Додона состав правительства Молдовы утвердил спикер парламента

Вместо Додона состав правительства Молдовы утвердил спикер парламента4
- 10.01.2018, 19:15
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Премьер-министром Молдовы остался Павел Филип.
После того, как 2 января Конституционный суд Молдовы признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей и временно отстранил его от должности, глава парламента Молдовы Андриан Канду подписал вместо президента страны указы о назначении семи новых членов правительства, сообщает hubs.ua cо ссылкой на Newsmaker.md.
Премьер-министром остался Павел Филип, а министром иностранных дел и европейской интеграции стал бывший посол Молдовы в Швейцарии Тудор Ульяновский.