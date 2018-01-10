Ученые узнали, можно ли стать зависимым после первой сигареты 1 10.01.2018, 19:30

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В исследовании приняли участие 216 тысяч человек.

Изучив результаты 8 опросов с участием 216 тыс. человек, ученые из Лондонского университета королевы Марии установили: большинство людей, хотя бы однажды пробовавших сигарету, впоследствии переходят к ежедневному курению. Эти данные идут вразрез с популярным убеждением, что «от одной затяжки ничего не будет», пишет realist.online.

Исследователи использовали результаты опросов, проведенных в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии с 2000 года. Среди 216314 человек курить пробовали 60%. Количество тех, кто впоследствии начал курить ежедневно, в разных опросах варьировалось между 50% и 82%. В среднем пагубная зависимость развивалась у 69% опрошенных.

«Переход от первой сигареты к ежедневному курению обычно подразумевает, что рекреационная деятельность превращается в компульсивную потребность, которую нужно удовлетворять практически непрерывно», — пишут ученые в журнале Nicotine & Tobacco Research. Выходит, что примерно две трети некурящих, экспериментирующих сегодня с сигаретами, начнут курить регулярно.

Напомним, что курение является главной предотвратимой причиной смерти от рака, болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2017 году австралийские ученые сообщили, что оно отвечает за 23% преждевременных смертей.

Также в минувшем году исследователи обнаружили небольшую группу клеток головного мозга, особенно чувствительных к никотину. Они могут быть главными виновниками пагубной зависимости, но «настройка» этих нейронов в мозге мышей позволила обуздать пагубное пристрастие.