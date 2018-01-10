«Окунули в 90-е»: В Минске из авто украли сумку с деньгами и всеми документами 17 10.01.2018, 19:35

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Злоумышленник разбил стекло машины бутылкой.

Мужчина попал в неприятную историю в Минске. 8 января в вечернее время кто-то похитил из его автомобиля Hyundai Santa Fe, припаркованного на улице Куйбышева, сумку с мобильным телефоном, деньгами, а самое главное — практически всеми документами. Мужчина очень надеется, что хотя бы документы каким-то образом удастся вернуть, пишет «Онлайнер».

8 января около 21:00 мужчина вместе с супругой приехали на улицу Куйбышева. Припарковались в районе завода «Горизонт».

— Когда парковался, обратил внимание на двух парней на противоположной стороне улицы. Как-то они подозрительно махали руками, громко разговаривали. Возникло какое-то ощущение, знаете, но особо не придал этому значения: не цеплялись — и хорошо, — рассказал читатель.

Водитель открыл заднюю дверь авто и переложил сумку с личными вещами, которая находилась на заднем сиденье, вниз, чтобы она не привлекала внимания.

— У меня Hyundai Santa Fe 2016 года с тонированными стеклами. Казалось, что я все спрятал, все хорошо, никаких проблем быть не должно, — говорит мужчина.

Только казалось. Супруги ушли всего на два часа, а когда вернулись, обнаружили, что в машине разбито одно из стекол. Сумки (ее размеры — где-то 30 на 30 см) в салоне уже не было.

— Показалось, что злоумышленник сработал очень четко: бутылкой разбил стекло и даже дверь автомобиля не открывал — нырнул в окно, забрал сумку с противоположной стороны салона и был таков. Знаете, я сразу вспомнил тех ребят, что были на улице, когда я подъехал. Появилось ощущение, что, когда я перекладывал сумку, кто-то стоял за спиной и все видел, поэтому знал, что искать, — рассказал мужчина.

В сумке был мобильный телефон и крупная сумма денег. Но самое главное — документы.

— Я оказался в ловушке. Просто в один момент лишился телефона с сим-картой, паспорта с визой, документов на машину, водительского удостоверения, страховки — всего. К тому же я увлекаюсь мотогонками. Пропали лицензия спортивной федерации, спортивный техпаспорт на мотоцикл — одним словом, все документы украли, — констатировал наш читатель.

Мужчина предположил, что, даже если злоумышленник заберет деньги и телефон, чужие документы ему вряд ли понадобятся и он может от них избавиться.

— Может быть, кто-то найдет эту сумку либо мои документы. Я очень надеюсь, что каким-то образом это удастся вернуть. Готов выплатить вознаграждение тому, кто в этом поможет, — сказал мужчина.

В сумке были визитки владельца, однако, так как телефон тоже похищен, по указанному на них номеру до мужчины дозвониться не удастся. Поэтому он просит всех, кому что-либо известно о произошедшем либо о местонахождении документов на имя Шецкого Дениса Александровича, связаться с ним по телефону +375 (33) 390-98-16.

— Я просто не думал, что такое возможно. Ведь это произошло не где-то во дворах спального района. Улица Куйбышева, рядом проспект Машерова, не особо позднее время, рядом ходят люди — а машину обчистили. Просто окунули меня в 90-е, — отметил наш читатель. — Хочу верить, что люди, которые прочитали мою историю, не попадут в такую же ситуацию. Кстати, я, конечно же, сразу вызвал на место происшествия милицию. Мне сказали, что будут искать злоумышленника. И обмолвились, что это не первый подобный случай. На улице Куйбышева, только ближе к перекрестку с улицей Киселева, тоже недавно вскрыли авто.