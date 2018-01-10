«Чорноротому» Жирику Немцов мешает 9 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

10.01.2018, 19:47

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Когда Путин уйдет, крикуну Жириновскому зададут много вопросов.

Есть такое украинское слово «чорноротый». Так говорят про кого-то, кто отрывает свою чёрную пасть, чтобы разносить всякое дерьмо.

Жириновский вполне соответствует этой категории, но обычно о нем не упоминают. А чего упоминать, живёт себе на свете такой клоун, Ну да, этот клоун снова выдвинул себя в президенты – а чо, такие же как он за него и проголосуют. Причем, много проголосует, потому что у нас много таких клоунов как этот, а свояк свояка видит издалека. Кстати тут уже официально объявили, что 1 января 2018 года прекратил существование Резервный фонд Российской Федерации, потому что в нем просто не осталось денег. Это тот самый фонд, который должен был кормить будущие поколения россиян, когда закончиться нефть. Но авантюры путина-жириновского привели к опустошению форда. Миллиарды профуканы. Но не стоит беспокоиться – Жирик снова проорёт в ток-шоу что-то патриотическое и народ радостно скажет друг другу, что всё в порядке.

Про Жириновского писать – хуже горькой редьки. Но партия (редакция) сказала надо – комсомол ответил «есть!». Коротко откликнуться нужно, потому что этот птеродактиль не только орёт на всяких ток-шоу, брызгая ядовитой слюной ненависти (согласитесь, хорошее выражение в духе пропагандиста Зорина и прочих совковых политологов). Так вот, он не только орёт и слюной брызгает, а еще и чего-то говорит про всяких достойных людей, стоять рядом с которыми ему не положено.

В частности, существо откликнулось на переименование в Вашингтоне площади перед посольством России в память о Борисе Немцове. Оно заявило: «Но должна быть объективная оценка… Много преступлений совершалось в бытность его [Немцова] губернатором [Нижегородской области]. Надо оценивать, чьим именем называете площадь в столице Америки»

Да, много преступлений совершалось в тот период, это правда. Только Немцов не был осуждён ни за какие преступления. Однако, наш крикун в эти же времена, с 1993 года, уже уверенно протирал штаны во власти и видимо должен быть ответственен за все те преступления, которые в России были совершены и совершаются сейчас.

Надеюсь, когда Путин уйдёт, крикуну зададут много вопросов.

Так вот, площадь в Вашингтоне переименовали – теперь посольство стоит на месте, носящем имя Бориса Немцова. На мосту, где убили Бориса, стоит его народный мемориал, регулярно сносимый властями, но регулярно восстанавливаемый народом. После 24-го года, уверен, мост будет переименован и станет «Немцовым мостом».

Вообще, от Немцова, в совсем недалёкой от нас, новой беспутинской России останется очень много, а вот от «чорноротого»…

Кстати, Жирик! Куда с Путиным дели Резервный фонд?!

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»