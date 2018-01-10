Агент Милевского: На 90 процентов Артем останется в брестском «Динамо» 4 10.01.2018, 20:00

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Артем Милевский

Агент Артема Милевского заявил, что в брестском клубе нападающего очень ценят.

Агент нападающего брестского «Динамо» Артема Милевского Александр Панков в интервью для одного из YouTube-каналов заявил, что в конфликте между президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и своим клиентом он занимает сторону руководителя киевлян.

- Я уверен, что если бы «Динамо» предложило Милевскому вернуться, то он с удовольствием вернется. Когда наладятся отношения с Игорем Михайловичем, какие-то обиды... В той ситуации, что между ними сложилась, я больше даже на стороне Игоря Михайловича, потому что я Теме говорил, он многое ему дал: карьеру, финансы. Я уверен, что если бы Игорь Михайлович позвонил и пригласил, Тема бы и пешком пошел, а, может, и на коне прискакал.

На 90 процентов он останется в брестском «Динамо». Понятно, что если будет возможность поиграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или каком-то сильном чемпионате, то мы ею воспользуемся. Но пока я склоняюсь к тому, чтобы он остался. Здесь под него сделали тактику, здесь его реально ценят. Я только за брестское «Динамо», — цитирует агента XSPORT.