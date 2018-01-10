В США сенатор потребовал от Apple разъяснений из-за замедления iPhone 1 10.01.2018, 20:10

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Глава комитета сената по торговле, науке и транспорту направил главе Apple письмо.

В США глава комитета сената по торговле, науке и транспорту Джон Тьюн направил главе Apple Тиму Куку письмо c требованием объяснить намеренное замедление работы старых моделей iPhone.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

В письме, текст которого имеется в распоряжении издания, Тьюн спрашивает, отслеживает ли корпорация жалобы пользователей и предоставит ли им компенсацию. Отмечается, что политик ожидает ответа не позже 23 января.

Ранее в январе прокуратура Парижа начала расследование в отношении Apple. Американскую корпорацию обвинили в обмане и запланированном замедлении работы старых iPhone. Поводом стало обращение организации «Нет программе устаревания».

29 декабря Apple написала открытое письмо, в котором извинилась перед пользователями за изменения в работе устаревших моделей. При этом замедление объяснили попыткой компенсировать износ батареи.

Пользователи обратили внимание на изменения в работе старых моделей iPhone после выхода на рынок iPhone X. Несколько американцев подали на корпорацию в суд.