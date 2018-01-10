Как белорусы помогли литовской миллионерше приумножить состояние 7 10.01.2018, 20:37

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Алма Яунцемене

Совладелица «Соседей» и «Васильков» вошла в топ-500 самых богатых бизнесменов Литвы.

Состояние Алмы Яунцемене, впервые включенной изданием Top в список 500 богатейших предпринимателей Литвы, оценено в 20 млн евро, пишет zautra.by.

Алма Яунцемене — дочь известного предпринимателя Юозаса Будрикаса, который когда-то основал торговый центр Pas Juozapas. Практически все активы бизнесвумен сосредоточены в Беларуси, куда она инвестирует с конца 1990-х годов в рамках нескольких компаний, созданных в партнерстве с местными и литовскими бизнесменами.

В частности, компании, которые контролируются Алмой Яунцемене, занимаются дистрибуцией продуктов питания, импортируют овощи и фрукты, им принадлежат одна из крупнейших розничных сетей Беларуси «Соседи», пиццерии «Темпо» и рестораны белорусской кухни «Васількі».

В целом в новый рейтинг, который традиционно возглавил владелец Vilniaus prekyba Нериюс Нумавичюс (его состояние оценено в 1,4 млрд евро), попало 36 новичков.

Среди них еще один бизнесмен, имеющий активы на территории Беларуси, — акционер Baltisches Haus Николя Ортиз. Бельгиец по происхождению прибыл вместе с двумя братьями в Литву в 1991 году и создал там успешный розничный бизнес – сеть магазинов Iki. В прошлом году братья продали свой проект конкуренту – шведскому ритейлеру Rimi.

С начала 2010-х годов братья Ортиз через инвестиционную компанию вкладывают деньги в крупнейшее белорусское производство стиральных порошков и косметики – «Парфюмерно-косметическую фабрику «Сонца» в Осиповичах.

Литовский бизнес – один из самых активных инвесторов в белорусскую экономику. Среди крупнейших проектов, реализуемых с участием фигурантов из топ-500, находятся мебельные комплексы «ВМГ Индустри» и «Мебелаин», сети строительных гипермаркетов «ОМА» и продовольственных магазинов Mart Inn, агропромышленный комплекс «Арвибелагро» и Лидский ветсанутильзавод, сеть автосалонов компании «Автоидея» и солнечные станции и биоустановки Modus grupes, производитель секционных ворот «Белтермолаин».