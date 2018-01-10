В сенате США призвали отключить РФ от мировой финансовой системы 13 10.01.2018, 20:54

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Минфин США должен опубликовать данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии Путина.

Министерство финансов США должно опубликовать данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии господина Путина, хранящемся за границей, и вместе с нашими европейскими союзниками принять меры для того, чтобы отрезать господина Путина и членов его ближайшего круга от доступа к мировой финансовой системе, передает «Голос Америки».

В исследовании содержатся более 30 рекомендаций, которые, как считает сенатор-демократ Бен Кардин, должны быть немедленно реализованы Белым домом.

В их числе - создание президентом США межведомственного центра, который взял бы на себя координацию политики и выработку ответа на действия Кремля. Соединенные Штаты также должны расширить помощь, которую они оказывают союзникам в Европе и тем странам, которые пока не способны самостоятельно противостоять российской финансовой, энергетической и информационной агрессии. Образцом для создания новой международной коалиции могли бы стать принципы, согласно которым была создана Глобальная коалиция по борьбе с «Исламским государством».

Одним из наиболее эффективных инструментов авторы исследования считают раскрытие информации о коррупции на России.

«Министерство финансов США должно опубликовать данные спецслужб о коррумпированности и личном состоянии господина Путина, хранящемся за границей, и вместе с нашими европейскими союзниками принять меры для того, чтобы отрезать господина Путина и членов его ближайшего круга от доступа к мировой финансовой системе», - говорится в документе, обнародованном ведущим демократом в сенатском комитете по международным отношениям Беном Кардиным.

Напомним, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки продолжает работу по усилению санкций против Российской Федерации, которые могут затронуть олигархов из окружения президента России Владимира Путина.