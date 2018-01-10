Бьерндален не выполнил критериев отбора на ОИ-2018 17 10.01.2018, 21:01

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Оле-Эйнар Бьерндален

У мужа Дарьи Домрачевой практически не осталось шансов попасть на Олимпиаду в Пхенчхане.

В среду на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Оле-Эйнар Бьерндален занял 42-е место в индивидуальной гонке, которая являлась заключительным отборочным стартом на Игры в Пхенчхане, передает «Прессбол».

Бьерндалену, которому 27 января исполнится 44 года, в этом сезоне ни разу не удалось занять призовое место на этапах Кубка мира или дважды оказаться в числе шести сильнейших, что гарантировало бы ему участие в ОИ-2018. При этом критерии отбора уже выполнили пять норвежских биатлонистов — Йоханнес и Тарьей Бо, Эмиль Свендсен, Ларс Биркеланд и Хенрик Л'Абе Лунн. Шестой возможный участник норвежской сборной на Олимпиаде Эрленд Овренг Бьонтегорд не сумел выполнить критериев отбора, но по результатам на этапах Кубка мира он превзошел Бьерндалена.

До старта Олимпиады пройдет еще один этап, в итальянском Антхольце, однако в нем, по заверению тренерского штаба сборной Норвегии, примут участие только те биатлонисты, которые отобрались на Олимпийские игры. Самый титулованный биатлонист мира Бьерндален, для которого Игры в Пхенчхане могут стать седьмыми в карьере, теперь может попасть в олимпийскую команду только в случае травмы одного из упомянутых спортсменов или по специальному решению тренеров команды, однако такой вариант пока не обсуждался. На счету норвежца 13 олимпийских наград, из которых восемь золотых. 20 раз Бьерндален выигрывал чемпионаты мира, еще шесть раз он становился победителем Кубка мира.