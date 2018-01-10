Дом художника Михаила Савицкого выставлен на продажу 10 10.01.2018, 21:20

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Первый элитный коттедж Минска продают за 400 тысяч долларов.

Трехэтажный особняк на улице Беломорской, в котором жил Михаил Савицкий, родственники художника продают за 400 тысяч долларов. В нем Михаил Андреевич жил с 1989 года до самой смерти.

Михаила Андреевича Савицкого не стало в 2010 году, следом умерла и его жена Маргарита. В доме на улице Беломорской продолжал жить единственный сын знаменитого художника — Андрей Савицкий. Но в 2015 году не стало и его, напоминает tut.by.

В газете «Народная Воля» по этой причине вышел материал под названием «Несостоявшийся наследник», где автор вспоминала, каким был Андрей Савицкий: «Он был единственным продолжателем рода известного мастера, на него, наследника, получившего академическое художественное образование, у отца были большие надежды. И начало было обещающим. Андрей начал заниматься живописью, участвовал в выставках. Он страстно любил читать, слыл эрудитом, даже философом. Печатался в газетах, выступал на ТВ — иронично, свободно. В общем, заметно. Но, хоть и не хочется об этом говорить, стал жестоко пить. Все надежды рассыпались в прах».

Есть там и о доме на улице Беломорской: «Опустел большой частный дом на улице Беломорской — красивый, страшно запущенный уже при жизни отца. А когда в 2010 году не стало Михаила Андреевича Савицкого, а затем его супруги Риты, дом за высокой оградой вообще стал напоминать дикий остров несбывшихся надежд».

Родственники, которые выставили на продажу дом Михаила Савицкого, отказались от комментариев. Впрочем, на сайте, где рекламируется дом, они не скрывают, чей он.

«Продается первый в городе элитный дом-коттедж, 1990 года постройки (Центр, Советский район). Индивидуальный проект главного архитектора г. Минска по заказу народного художника, героя Беларуси, почетного гражданина Минска — Савицкого Михаила Андреевича.

Дом представляет собой капитальное строение. Трехэтажный кирпичный жилой дом с большим сухим подвалом, встроенным гаражом, террасой, камином, помещениями под библиотеку и художественную мастерскую.

Общая площадь — 354,5 квадратного метра. Крыша — оцинкованное железо, с ливнеотводами. В оконных проемах — двойные деревянные оконные блоки. Все коммуникации (электричество, тепловодоснабжение, отопление, канализация) центральные, телефонная линия, для кухонной плиты — электричество.

Внутренняя отделка стен в доме — оштукатурены, старая побелка, полы и маршевые лестницы деревянные, в подвал и гараж — цементно-бетонные.

Участок — 8,83 сотки, с фруктовым садом.