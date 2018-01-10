Финляндия усиливает границу с Россией 10.01.2018, 21:33

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Усиление границы связано с международной обстановкой.

Финляндия дополнительно усилила штат пограничной службы на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yle.

Сообщается, что действия связаны как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой.

"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвийские Вооруженные силы планируют в течение ближайших пяти лет в приграничном с Россией пункте Лузнава Резекненского края обустроить военную базу. На указанной территории планируется разместить первое постоянное подразделение национальных вооруженных сил в Латгалии. Обустройство военной базы начнется весной 2018 года.