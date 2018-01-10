Ученые подсказали, как нужно спать, чтобы высыпаться 7 10.01.2018, 21:41

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Эксперты объяснили, как нужно спать, чтобы перестать чувствовать себя сонными в течение дня.

Все люди спят по-разному. Кому-то достаточно пяти часов, а кто-то и за десять не высыпается и потом весь день ощущает дикую сонливость и упадок сил.

Оказывается, все дело в том, что спать нужно в определенное время и только так можно добиться того, чтобы навсегда устранить признаки недосыпа из своей жизни, передает hronika.info.

Американские ученые проводили массу исследований, где изучали режим сна у мужчин и женщин разных возрастов. В итоге они приходили к мнению, что "положенных" восьми часов для ночного сна может быть недостаточно, а для некоторых людей - это вообще переизбыток сна.

Как нужно спать, чтобы высыпаться?

Ложиться спать в темное время суток, а просыпаться на рассвете. Все дело в том, что гормон сна "мелатонин" вырабатывается в организме человека только тогда, когда на улице темно, а когда светит солнце - это вещество перестает производиться.

Таким образом, получается, что после рассвета человек попросту теряет время в постели и не высыпается за это время, а просто сбивает свои биологические часы. Тоже самое происходит вечером, когда темнеет. Запускается выработка мелатонина, а человек продолжает бодрствовать.

Именно по этим причинам ученые рекомендуют ложиться спать как только стемнеет и просыпаться вместе с восходом солнца. Причем, желательно делать так изо дня в день, не нарушая режима. Если уж не получается следовать данным рекомендациям, то можно увеличить временные рамки всего на один час и не более того. То есть, если рассвет состоится в 5 утра, то вы можете запланировать пробуждение на 6 часов и при этом будете чувствовать себя выспавшимися, когда встанете с постели.

Засыпать в 17:00-19:00 вряд ли у кого-то получится, но все-таки попробовать стоит хотя бы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть выводы ученых.

Не забывайте перед сном выключать все электронные устройства в спальне и проветривать помещение, тогда уровень качества вашего сна заметно увеличится и вы ощутите это на себе уже на следующий день.