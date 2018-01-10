Минский метрополитен подсчитал пассажиров за прошлый год 1 10.01.2018, 21:54

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«Каменная Горка» и «Плошча Незалежнасці» - наиболее популярные станции минского метро.

В 2017 году услугами Минского метрополитена воспользовались 284,2 миллиона пассажиров, в том числе Московской линией — 164 миллиона (57,7 % общего пассажиропотока), Автозаводской — 120,2 миллиона (42,3 %).

Об этом сообщает сайт подземки.

В среднем в сутки метрополитен перевозил 778,5 тысячи пассажиров, из них 449,2 тысячи — по Московской линии, и 329,3 тысячи — по Автозаводской.

Пик пассажирских перевозок в метро 2017 года пришелся на октябрь: 28,3 миллиона человек, а меньше всего пассажиров зафиксировано в июле: 19,7 миллиона.

Самыми востребованными станциями Московской линии вновь остаются неизменные лидеры: «Площадь Ленина», «Площадь Якуба Коласа» и «Уручье», где зафиксировано соответственно 56,6 тысячи, 47,6 тысячи и 46,8 тысячи пассажиров в сутки. На четвертую по рейтингу станцию —«Академия наук» — ежедневно входят 39,2 тысячи человек, на занимающую пятую строчку «Малиновку» — без малого 35,3 тысячи.

Наименьшее количество пассажиров было зафиксировано на станциях «Грушевка» и «Михалово»: 13,9 тысячи и 14,5 тысячи пассажиров соответственно.

Среди станций Автозаводской линии уверенно первенствует (как и в целом по метрополитену) «Каменная горка» с ежедневными 59,2 тысячами пассажиров. На вторую по посещаемости «Могилевскую» заходили в среднем 40 тысяч пассажиров, третья строчка — у «Немиги» с 36,1 тысячами пассажиров в сутки.

Традиционно на этой же линии самые низкие результаты пассажиропотока в Минском метрополитене: «Купаловская» (5,6 тысячи) и «Первомайская» (8,5 тысяч).

В предновогодний день 31 декабря услугами подземки воспользовались без малого 314 тысяч минчан и гостей столицы, а новогоднюю ночь (с полуночи и до 4–х утра) в поездах встретили 60 тысяч пассажиров. Не пустовало метро и в первый день наступившего года, перевезя 209 тысяч пассажиров.

В новогоднюю ночь через турникеты станции «Немига», выводящей минчан к площадке самых массовых новогодних гуляний у Дворца спорта, прошли около 15 тысяч человек.

Для сравнения: за 2015 год подземка перевезла 305,3 миллиона пассажиров, а в 2016–м — 291 миллион человек. Пассажиропоток в метро падает несколько лет подряд. Возможно, одна из причин этого — внедренный в декабре 2015–го повышенный тариф на проезд в метро по сравнению с наземным транспортом.